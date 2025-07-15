https://ria.ru/20250715/sud-2029343144.html
Суд утвердил приговор бизнесмену, осужденному за растрату средств "Роснано"
Суд утвердил приговор бизнесмену, осужденному за растрату средств "Роснано" - РИА Новости, 15.07.2025
Суд утвердил приговор бизнесмену, осужденному за растрату средств "Роснано"
Мосгорсуд признал законным приговор бизнесмену Валерию Главацкому, заочно получившему 7 лет колонии за растрату 424 миллионов рублей, выделенных "Роснано" на... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T23:37:00+03:00
2025-07-15T23:37:00+03:00
2025-07-15T23:37:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бизнесмену Валерию Главацкому, заочно получившему 7 лет колонии за растрату 424 миллионов рублей, выделенных "Роснано" на разработку и производство вакцин, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Суд определил приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - отмечается в документе. Ранее Хорошевский суд Москвы признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере); частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация средств), и назначил 7 лет колонии общего режима. Приговор оглашен заочно, осужденный объявлен в международный розыск. Ранее суд назначил такой же срок, однако приговор был отменен и направлен на пересмотр в связи с допущенными нарушениями. Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, "Роснанотех" (впоследствии "Роснано") заключило с компанией "НТфарма" инвестиционное соглашение о реализации проекта по строительству фармацевтического завода, разработке и выпуску нановакцин и терапевтических препаратов. Однако в дело, как сообщали ранее в столичной прокуратуре, вмешались Главацкий с соучастниками, которые похитили свыше 424 миллионов рублей. Роль Главацкого заключалась "в создании с помощью подконтрольных ему лиц условий по принятию решений советом директоров коммерческой организации о распределении денежных средств на подконтрольные фирмы соучастников преступления". Двое его соучастников уже выслушали обвинительный приговор. После хищения денег Главацкий с одним из соучастников зарегистрировали компанию, через которую перечислили похищенные денежные средства под видом платежей по сделкам - на сумму более 358 миллионов рублей. Как указано в материалах дела, в итоге вакцина не разработана, завод не запущен, а "НТфарма" объявлена банкротом.
https://ria.ru/20250110/rosnano-1993060462.html
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происшествия, россия, москва, роснанотех, роснано
Происшествия, Россия, Москва, Роснанотех, Роснано
Суд утвердил приговор бизнесмену, осужденному за растрату средств "Роснано"
Мосгорсуд утвердил приговор бизнесмену Главацкому за растрату 424 млн рублей
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бизнесмену Валерию Главацкому, заочно получившему 7 лет колонии за растрату 424 миллионов рублей, выделенных "Роснано" на разработку и производство вакцин, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд определил приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - отмечается в документе.
Ранее Хорошевский суд Москвы
признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ
(пособничество в мошенничестве в особо крупном размере); частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация средств), и назначил 7 лет колонии общего режима. Приговор оглашен заочно, осужденный объявлен в международный розыск.
Ранее суд назначил такой же срок, однако приговор был отменен и направлен на пересмотр в связи с допущенными нарушениями.
Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, "Роснанотех
" (впоследствии "Роснано
") заключило с компанией "НТфарма" инвестиционное соглашение о реализации проекта по строительству фармацевтического завода, разработке и выпуску нановакцин и терапевтических препаратов.
Однако в дело, как сообщали ранее в столичной прокуратуре, вмешались Главацкий с соучастниками, которые похитили свыше 424 миллионов рублей. Роль Главацкого заключалась "в создании с помощью подконтрольных ему лиц условий по принятию решений советом директоров коммерческой организации о распределении денежных средств на подконтрольные фирмы соучастников преступления". Двое его соучастников уже выслушали обвинительный приговор.
После хищения денег Главацкий с одним из соучастников зарегистрировали компанию, через которую перечислили похищенные денежные средства под видом платежей по сделкам - на сумму более 358 миллионов рублей.
Как указано в материалах дела, в итоге вакцина не разработана, завод не запущен, а "НТфарма" объявлена банкротом.