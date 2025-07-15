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Суд продлил арест обвиняемому в перестрелке в Северной Осетии - РИА Новости, 15.07.2025
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18:59 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/sud-2029317036.html
Суд продлил арест обвиняемому в перестрелке в Северной Осетии
Суд продлил арест обвиняемому в перестрелке в Северной Осетии - РИА Новости, 15.07.2025
Суд продлил арест обвиняемому в перестрелке в Северной Осетии
Суд на 1 месяц продлил арест обвиняемому, устроившему перестрелку в Ардонском районе Северной Осетии, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:59:00+03:00
2025-07-15T18:59:00+03:00
происшествия
ардонский район
россия
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ПЯТИГОРСК, 15 июл – РИА Новости. Суд на 1 месяц продлил арест обвиняемому, устроившему перестрелку в Ардонском районе Северной Осетии, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. "Срок содержания обвиняемого под стражей продлен на 1 месяц, до 14 августа 2025 года", – сообщил собеседник агентства. Ранее ГУ МВД региона сообщало, что неизвестный стрелял в троих мужчин в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся с места преступления, один из мужчин погиб, не приходя в сознание. СУ СК России по РСО-Алания сообщило о возбуждении уголовного дела.
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ардонский район
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происшествия, ардонский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ардонский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд продлил арест обвиняемому в перестрелке в Северной Осетии

Суд продлил арест обвиняемому в стрельбе в Северной Осетии на 1 месяц

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ПЯТИГОРСК, 15 июл – РИА Новости. Суд на 1 месяц продлил арест обвиняемому, устроившему перестрелку в Ардонском районе Северной Осетии, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
"Срок содержания обвиняемого под стражей продлен на 1 месяц, до 14 августа 2025 года", – сообщил собеседник агентства.
Ранее ГУ МВД региона сообщало, что неизвестный стрелял в троих мужчин в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся с места преступления, один из мужчин погиб, не приходя в сознание. СУ СК России по РСО-Алания сообщило о возбуждении уголовного дела.
Кадр видео преследования угнанного автомобиля в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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Вчера, 08:42
 
ПроисшествияАрдонский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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