https://ria.ru/20250715/sud-2029317036.html

Суд продлил арест обвиняемому в перестрелке в Северной Осетии

Суд продлил арест обвиняемому в перестрелке в Северной Осетии - РИА Новости, 15.07.2025

Суд продлил арест обвиняемому в перестрелке в Северной Осетии

Суд на 1 месяц продлил арест обвиняемому, устроившему перестрелку в Ардонском районе Северной Осетии, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:59:00+03:00

2025-07-15T18:59:00+03:00

2025-07-15T18:59:00+03:00

происшествия

ардонский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 15 июл – РИА Новости. Суд на 1 месяц продлил арест обвиняемому, устроившему перестрелку в Ардонском районе Северной Осетии, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. "Срок содержания обвиняемого под стражей продлен на 1 месяц, до 14 августа 2025 года", – сообщил собеседник агентства. Ранее ГУ МВД региона сообщало, что неизвестный стрелял в троих мужчин в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся с места преступления, один из мужчин погиб, не приходя в сознание. СУ СК России по РСО-Алания сообщило о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20250715/politseyskie--2029157108.html

ардонский район

россия

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происшествия, ардонский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)