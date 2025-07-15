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Суд отклонил иск Жукова о запрете на блокировку фильма "Руки вверх!" - РИА Новости, 15.07.2025
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Культура
 
17:10 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/sud-2029286157.html
Суд отклонил иск Жукова о запрете на блокировку фильма "Руки вверх!"
Суд отклонил иск Жукова о запрете на блокировку фильма "Руки вверх!" - РИА Новости, 15.07.2025
Суд отклонил иск Жукова о запрете на блокировку фильма "Руки вверх!"
Арбитражный суд Москвы отклонил иск певца Сергея Жукова, в котором он просил запретить ответчикам ООО "Издательство "Джем" и ООО "Компания Топ7" добиваться... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:10:00+03:00
2025-07-15T17:10:00+03:00
культура
москва
сергей жуков
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск певца Сергея Жукова, в котором он просил запретить ответчикам ООО "Издательство "Джем" и ООО "Компания Топ7" добиваться блокировок фильма "Руки вверх!" на различных онлайн-площадках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила резолютивную часть решения судья Ольга Козленкова. Мотивы такого решения станут известны после опубликования полного текста судебного акта. Как рассказали в суде представители истца и "Первого музыкального издательства", привлеченного к делу третьим лицом, после съемок картины ответчики в стали обращаться в Роскомнадзор и суды с требованиями заблокировать на онлайн-ресурсах сначала тизеры к фильму, а потом и сам фильм, ссылаясь на то, что им еще с 1990-х годов принадлежат смежные права на фонограммы использованных в нем песен. Между тем в фильме звучат совершенно новые фонограммы, записанные Жуковым в 2023 году специально для этого фильма, подчеркнули юристы. Они пояснили, что Жуков в иске просит пресечь действия "Джема" и "Компании Топ7" по блокировкам фильма на интернет-площадках и в онлайн-кинотеатрах. По подсчетам истца, было порядка 20 заявлений в суды общей юрисдикции о блокировках, все они сейчас отклонены. При этом после обращения в арбитражный суд с этим иском попытки ответчиков добиться блокировки прекратились, подчеркнул истец. Ответчики иск не признали. Они просили суд истребовать у истца непосредственно фонограммы, в защиту прав на которые заявлен иск, чтобы иметь возможность сравнить фонограммы, права на которые принадлежат истцу и ответчикам. Суд ходатайство отклонил. Представитель Жукова Наталья Полианчик, комментируя решение суда, заявила РИА Новости, что иск был подан с целью пресечь подачу ответчиками заявлений о блокировке. "Несмотря на отказ в иске, такой иск как способ защиты от незаконных блокировок полностью себя оправдал. Скорее всего, решение обжаловаться нами не будет, так как цель, с которой подавался такой неоднозначный иск, была достигнута", - сказал представитель Жукова. Комментарием ответчиков РИА Новости не располагает. Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает еще три иска Жукова к "Джему" о признании за ним авторских прав на песни и прав на фонограммы, в том числе так называемые "минусовки", популярной в 1990-е годы группы "Руки вверх!". В тех делах также участвует "Компания Топ7". Как говорили представители Жукова, на процессах в судах общей юрисдикции стало известно, что этому лицу издательство "Джем" якобы передало исключительные права на фонограммы.
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москва, сергей жуков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Культура, Москва, Сергей Жуков, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд отклонил иск Жукова о запрете на блокировку фильма "Руки вверх!"

Суд отклонил иск Жукова к "Джему" о запрете блокировки фильма "Руки вверх!"

© Фото : Телеканал ТНТСергей Жуков
Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Телеканал ТНТ
Сергей Жуков . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск певца Сергея Жукова, в котором он просил запретить ответчикам ООО "Издательство "Джем" и ООО "Компания Топ7" добиваться блокировок фильма "Руки вверх!" на различных онлайн-площадках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила резолютивную часть решения судья Ольга Козленкова. Мотивы такого решения станут известны после опубликования полного текста судебного акта.
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Как рассказали в суде представители истца и "Первого музыкального издательства", привлеченного к делу третьим лицом, после съемок картины ответчики в стали обращаться в Роскомнадзор и суды с требованиями заблокировать на онлайн-ресурсах сначала тизеры к фильму, а потом и сам фильм, ссылаясь на то, что им еще с 1990-х годов принадлежат смежные права на фонограммы использованных в нем песен. Между тем в фильме звучат совершенно новые фонограммы, записанные Жуковым в 2023 году специально для этого фильма, подчеркнули юристы.
Они пояснили, что Жуков в иске просит пресечь действия "Джема" и "Компании Топ7" по блокировкам фильма на интернет-площадках и в онлайн-кинотеатрах. По подсчетам истца, было порядка 20 заявлений в суды общей юрисдикции о блокировках, все они сейчас отклонены. При этом после обращения в арбитражный суд с этим иском попытки ответчиков добиться блокировки прекратились, подчеркнул истец.
Ответчики иск не признали. Они просили суд истребовать у истца непосредственно фонограммы, в защиту прав на которые заявлен иск, чтобы иметь возможность сравнить фонограммы, права на которые принадлежат истцу и ответчикам. Суд ходатайство отклонил.
Представитель Жукова Наталья Полианчик, комментируя решение суда, заявила РИА Новости, что иск был подан с целью пресечь подачу ответчиками заявлений о блокировке. "Несмотря на отказ в иске, такой иск как способ защиты от незаконных блокировок полностью себя оправдал. Скорее всего, решение обжаловаться нами не будет, так как цель, с которой подавался такой неоднозначный иск, была достигнута", - сказал представитель Жукова. Комментарием ответчиков РИА Новости не располагает.
Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает еще три иска Жукова к "Джему" о признании за ним авторских прав на песни и прав на фонограммы, в том числе так называемые "минусовки", популярной в 1990-е годы группы "Руки вверх!". В тех делах также участвует "Компания Топ7". Как говорили представители Жукова, на процессах в судах общей юрисдикции стало известно, что этому лицу издательство "Джем" якобы передало исключительные права на фонограммы.
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