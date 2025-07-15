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Украинские беспилотники продолжили атаки на здание суда в Белгороде

Украинские беспилотники продолжили атаки на здание суда в Белгороде - РИА Новости, 15.07.2025

Украинские беспилотники продолжили атаки на здание суда в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники продолжают атаковать здание суда в Белгороде, предварительно, пострадавших РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:16:00+03:00

2025-07-15T15:16:00+03:00

2025-07-15T15:16:00+03:00

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники продолжают атаковать здание суда в Белгороде, предварительно, пострадавших нет. Чуть больше месяца назад украинские дроны два раза атаковали здание этого же суда в Белгороде, тогда пострадали женщина и мужчина, которые находились рядом. Ранее во вторник губернатор рассказал, что два украинских беспилотника вновь атаковали здание суда в Белгороде, пострадала женщина. "Враг продолжает наносить удары по зданию суда в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет. Ещё один беспилотный летательный аппарат сдетонировал на уровне пятого этажа. Также в результате взрыва посечены осколками два транспортных средства", - написал Гладков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородская область

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белгород, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия