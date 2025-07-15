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Украинские беспилотники продолжили атаки на здание суда в Белгороде - РИА Новости, 15.07.2025
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15:16 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/sud-2029259854.html
Украинские беспилотники продолжили атаки на здание суда в Белгороде
Украинские беспилотники продолжили атаки на здание суда в Белгороде - РИА Новости, 15.07.2025
Украинские беспилотники продолжили атаки на здание суда в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники продолжают атаковать здание суда в Белгороде, предварительно, пострадавших РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:16:00+03:00
2025-07-15T15:16:00+03:00
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники продолжают атаковать здание суда в Белгороде, предварительно, пострадавших нет. Чуть больше месяца назад украинские дроны два раза атаковали здание этого же суда в Белгороде, тогда пострадали женщина и мужчина, которые находились рядом. Ранее во вторник губернатор рассказал, что два украинских беспилотника вновь атаковали здание суда в Белгороде, пострадала женщина. "Враг продолжает наносить удары по зданию суда в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет. Ещё один беспилотный летательный аппарат сдетонировал на уровне пятого этажа. Также в результате взрыва посечены осколками два транспортных средства", - написал Гладков в Telegram-канале.
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белгород, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
Украинские беспилотники продолжили атаки на здание суда в Белгороде

Гладков: ВСУ продолжают атаковать беспилотниками здание суда в Белгороде

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки здания суда в Белгороде
Последствия атаки здания суда в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки здания суда в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники продолжают атаковать здание суда в Белгороде, предварительно, пострадавших нет.
Чуть больше месяца назад украинские дроны два раза атаковали здание этого же суда в Белгороде, тогда пострадали женщина и мужчина, которые находились рядом. Ранее во вторник губернатор рассказал, что два украинских беспилотника вновь атаковали здание суда в Белгороде, пострадала женщина.
"Враг продолжает наносить удары по зданию суда в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет. Ещё один беспилотный летательный аппарат сдетонировал на уровне пятого этажа. Также в результате взрыва посечены осколками два транспортных средства", - написал Гладков в Telegram-канале.
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БелгородВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествия
 
 
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