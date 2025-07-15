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Суд продлил домашний арест гендиректору шахты "Инская" - РИА Новости, 15.07.2025
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14:45 15.07.2025
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Суд продлил домашний арест гендиректору шахты "Инская"
Суд продлил домашний арест гендиректору шахты "Инская" - РИА Новости, 15.07.2025
Суд продлил домашний арест гендиректору шахты "Инская"
Центральный районный суд Кемерово продлил домашний арест генеральному директору шахты "Инская" Денису Немыкину и владельцу предприятия Юрию Байченко, обвиняемых РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:45:00+03:00
2025-07-15T14:45:00+03:00
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КЕМЕРОВО, 15 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово продлил домашний арест генеральному директору шахты "Инская" Денису Немыкину и владельцу предприятия Юрию Байченко, обвиняемых в многомиллионных невыплатах горнякам, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона. Ранее объединенный пресс-центр судов Кузбасса сообщил, что Центральный райсуд Кемерово 18 марта выпустил фигурантов из СИЗО под домашний арест на срок до 21 апреля. Затем эта мера пресечения Байченко была продлена до 19 июля, Немыкину – до 21 июля. "По результатам рассмотрения ходатайства следователя суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемых до 21 сентября 2025 года", – сообщили в объединенном пресс-центре. В ноябре суд арестовал Немыкина, задержанного по обвинению в невыплате зарплаты горнякам. Байченко был арестован по обвинению в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями. По данным СУСК России по Кемеровской области, владелец и гендиректор шахты с ноября 2023 по июль 2024 года не выплатили зарплату 382 работникам организации, перед которыми образовалась задолженность на сумму свыше 65 миллионов рублей. В этот же период они поставляли уголь контрагенту по заниженной стоимости, что повлекло причинение ущерба организации на сумму более 54 миллионов рублей и, как следствие, невозможность осуществления текущих платежей, в том числе налоговых. В декабре 2024 года губернатор Кузбасса Илья Середюк заявлял, что долги по зарплате за шесть месяцев образовались уже более чем перед 400 горняками шахты.
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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, илья середюк
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область, Илья Середюк
Суд продлил домашний арест гендиректору шахты "Инская"

Суд в Кемерово продлил домашний арест обвиняемым в невыплатах горнякам

© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/TelegramДенис Немыкин
Денис Немыкин - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/Telegram
Денис Немыкин. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 15 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово продлил домашний арест генеральному директору шахты "Инская" Денису Немыкину и владельцу предприятия Юрию Байченко, обвиняемых в многомиллионных невыплатах горнякам, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
Ранее объединенный пресс-центр судов Кузбасса сообщил, что Центральный райсуд Кемерово 18 марта выпустил фигурантов из СИЗО под домашний арест на срок до 21 апреля. Затем эта мера пресечения Байченко была продлена до 19 июля, Немыкину – до 21 июля.
"По результатам рассмотрения ходатайства следователя суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемых до 21 сентября 2025 года", – сообщили в объединенном пресс-центре.
В ноябре суд арестовал Немыкина, задержанного по обвинению в невыплате зарплаты горнякам. Байченко был арестован по обвинению в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями.
По данным СУСК России по Кемеровской области, владелец и гендиректор шахты с ноября 2023 по июль 2024 года не выплатили зарплату 382 работникам организации, перед которыми образовалась задолженность на сумму свыше 65 миллионов рублей. В этот же период они поставляли уголь контрагенту по заниженной стоимости, что повлекло причинение ущерба организации на сумму более 54 миллионов рублей и, как следствие, невозможность осуществления текущих платежей, в том числе налоговых.
В декабре 2024 года губернатор Кузбасса Илья Середюк заявлял, что долги по зарплате за шесть месяцев образовались уже более чем перед 400 горняками шахты.
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