https://ria.ru/20250715/sud-2029174979.html

Суд приговорил двух стрелков ВСУ к 16 годам тюрьмы

Суд приговорил двух стрелков ВСУ к 16 годам тюрьмы - РИА Новости, 15.07.2025

Суд приговорил двух стрелков ВСУ к 16 годам тюрьмы

Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух украинских военных, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:13:00+03:00

2025-07-15T10:13:00+03:00

2025-07-15T10:13:00+03:00

происшествия

курская область

россия

суджанский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух украинских военных, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих стрелков 95-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины Сергея Баранюка и Александра Высоцкого. Они признаны виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении В суде установлено, что Баранюк и Высоцкий в составе групп из военнослужащих своих подразделений незаконно вторглись в Суджанский район Курской области и проследовали вглубь ее территории для террористической деятельности в деревне Камышевка. Боевики наблюдали за действиями российских военнослужащих, передавали информацию о них, принимали меры к дезорганизации деятельности органов госвласти и местного самоуправления, запугивали население, препятствовали его эвакуации. Первого февраля 2025 года они были задержаны российскими военнослужащими, до приговора содержались под стражей. "Суд приговорил Баранюка и Высоцкого к 16 годам лишения свободы каждого с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250704/komandir-2027277065.html

https://ria.ru/20250620/putin-2024364523.html

курская область

россия

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происшествия, курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины