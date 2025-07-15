https://ria.ru/20250715/sud-2029152901.html

Суд оставил в СИЗО экс-главу следственного отдела по Таганрогу

Суд оставил в СИЗО экс-главу следственного отдела по Таганрогу - РИА Новости, 15.07.2025

Суд оставил в СИЗО экс-главу следственного отдела по Таганрогу

Басманный суд Москвы до конца сентября оставил в СИЗО бывшего главу следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, обвиняемого в мошенничестве и РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T07:50:00+03:00

2025-07-15T07:50:00+03:00

2025-07-15T07:50:00+03:00

происшествия

россия

таганрог

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы до конца сентября оставил в СИЗО бывшего главу следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Багмуту Руслану Левоновичу до 24 сентября 2025 года", - говорится в постановлении суда. До этого же числа продлен срок следствия. Следователь просил продлить Багмуту срок ареста, чтобы составить обвинительное заключение и направить уголовное дело прокурор. Одним из доводов о необходимости его содержания под стражей стал его опыт работы в СК. Следователь полагал, что поскольку обвиняемый занимал руководящую должность в органах Следственного комитета Российской Федерации, то у него сложились определенные личные связи в правоохранительных структурах, ему известны формы и методы осуществления следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые он может использовать для давления на свидетелей и создания помех расследованию. Против Багмута возбуждено два уголовных дела, соединенных в одно производство. По первому ему вменяется мошенничество, по второму - получение крупной взятки. В деле фигурируют предприниматель Борис Ляпусов, бывший начальник таганрогского отдела номер 1 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Ростовской области Виталий Шмыков и экс-следователь следственного отдела по Таганрогу СУСК РФ по области Антон Васильченко. По информации собеседника РИА Новости, в сентябре - декабре 2023 года Багмут, Шмыков и Васильченко получили от предпринимателя взятку в 3,5 миллиона рублей за прекращение проверки по факту реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции. В рамках первого дела, как ранее сообщало областное УФСБ России, в марте 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взятке, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. Багмут был задержан в сентябре прошлого года.

https://ria.ru/20240926/taganrog-1974888956.html

https://ria.ru/20250712/peterburg-2028807135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, таганрог, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)