Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в СИЗО экс-главу следственного отдела по Таганрогу - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/sud-2029152901.html
Суд оставил в СИЗО экс-главу следственного отдела по Таганрогу
Суд оставил в СИЗО экс-главу следственного отдела по Таганрогу - РИА Новости, 15.07.2025
Суд оставил в СИЗО экс-главу следственного отдела по Таганрогу
Басманный суд Москвы до конца сентября оставил в СИЗО бывшего главу следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, обвиняемого в мошенничестве и РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:50:00+03:00
2025-07-15T07:50:00+03:00
происшествия
россия
таганрог
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы до конца сентября оставил в СИЗО бывшего главу следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Багмуту Руслану Левоновичу до 24 сентября 2025 года", - говорится в постановлении суда. До этого же числа продлен срок следствия. Следователь просил продлить Багмуту срок ареста, чтобы составить обвинительное заключение и направить уголовное дело прокурор. Одним из доводов о необходимости его содержания под стражей стал его опыт работы в СК. Следователь полагал, что поскольку обвиняемый занимал руководящую должность в органах Следственного комитета Российской Федерации, то у него сложились определенные личные связи в правоохранительных структурах, ему известны формы и методы осуществления следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые он может использовать для давления на свидетелей и создания помех расследованию. Против Багмута возбуждено два уголовных дела, соединенных в одно производство. По первому ему вменяется мошенничество, по второму - получение крупной взятки. В деле фигурируют предприниматель Борис Ляпусов, бывший начальник таганрогского отдела номер 1 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Ростовской области Виталий Шмыков и экс-следователь следственного отдела по Таганрогу СУСК РФ по области Антон Васильченко. По информации собеседника РИА Новости, в сентябре - декабре 2023 года Багмут, Шмыков и Васильченко получили от предпринимателя взятку в 3,5 миллиона рублей за прекращение проверки по факту реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции. В рамках первого дела, как ранее сообщало областное УФСБ России, в марте 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взятке, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. Багмут был задержан в сентябре прошлого года.
https://ria.ru/20240926/taganrog-1974888956.html
https://ria.ru/20250712/peterburg-2028807135.html
россия
таганрог
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, таганрог, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Таганрог, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд оставил в СИЗО экс-главу следственного отдела по Таганрогу

Суд до осени продлил арест экс-главе СК по Таганрогу Багмуту

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы до конца сентября оставил в СИЗО бывшего главу следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Багмуту Руслану Левоновичу до 24 сентября 2025 года", - говорится в постановлении суда. До этого же числа продлен срок следствия.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Суд арестовал главу следственного отдела, задержанного по делу о взятке
26 сентября 2024, 16:09
Следователь просил продлить Багмуту срок ареста, чтобы составить обвинительное заключение и направить уголовное дело прокурор.
Одним из доводов о необходимости его содержания под стражей стал его опыт работы в СК. Следователь полагал, что поскольку обвиняемый занимал руководящую должность в органах Следственного комитета Российской Федерации, то у него сложились определенные личные связи в правоохранительных структурах, ему известны формы и методы осуществления следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые он может использовать для давления на свидетелей и создания помех расследованию.
Против Багмута возбуждено два уголовных дела, соединенных в одно производство. По первому ему вменяется мошенничество, по второму - получение крупной взятки.
В деле фигурируют предприниматель Борис Ляпусов, бывший начальник таганрогского отдела номер 1 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Ростовской области Виталий Шмыков и экс-следователь следственного отдела по Таганрогу СУСК РФ по области Антон Васильченко. По информации собеседника РИА Новости, в сентябре - декабре 2023 года Багмут, Шмыков и Васильченко получили от предпринимателя взятку в 3,5 миллиона рублей за прекращение проверки по факту реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции.
В рамках первого дела, как ранее сообщало областное УФСБ России, в марте 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взятке, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. Багмут был задержан в сентябре прошлого года.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Суд арестовал еще шестерых фигурантов дел о взятках полиции в Ленобласти
12 июля, 20:32
 
ПроисшествияРоссияТаганрогРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала