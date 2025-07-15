https://ria.ru/20250715/sud-2029147241.html
Супруги, осужденные за доведение подростка до суицида, обжаловали приговор
Супруги, осужденные за доведение подростка до суицида, обжаловали приговор - РИА Новости, 15.07.2025
Супруги, осужденные за доведение подростка до суицида, обжаловали приговор
Супруги Андрей и Ирина Воропаевы, осужденные за доведение подростка до суицида, обжаловали приговор, сообщили РИА Новости в Троицком суде Москвы. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T06:16:00+03:00
2025-07-15T06:16:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Супруги Андрей и Ирина Воропаевы, осужденные за доведение подростка до суицида, обжаловали приговор, сообщили РИА Новости в Троицком суде Москвы. "В суде зарегистрированы апелляционные жалобы обоих осужденных", - сказали в суде, уточнив, что дата их рассмотрения ещё не назначена. Ранее суд приговорил Ирину Воропаеву к 4,5 годам колонии, ее супруг получил на год меньше. Оба признаны виновными по пунктам "а", "г" ч. 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору). Это уже второе рассмотрение дела, первый раз суд дал женщине 9 лет колонии, а ее супругу – 8,5. После апелляционный суд отменил приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направил дело на пересмотр. По данным ряда СМИ, Воропаева, являвшаяся мачехой подростку, придумала программу для его похудения. Ребенок сбросил 21 килограмм, жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат. Трагедия произошла в октябре 2019 года.
https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972596457.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Супруги, осужденные за доведение подростка до суицида, обжаловали приговор
Воропаевы, осужденные за доведение подростка до суицида, обжаловали приговор
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Супруги Андрей и Ирина Воропаевы, осужденные за доведение подростка до суицида, обжаловали приговор, сообщили РИА Новости в Троицком суде Москвы.
"В суде зарегистрированы апелляционные жалобы обоих осужденных", - сказали в суде, уточнив, что дата их рассмотрения ещё не назначена.
Ранее суд приговорил Ирину Воропаеву к 4,5 годам колонии, ее супруг получил на год меньше. Оба признаны виновными по пунктам "а", "г" ч. 2 статьи 110 УК РФ
(доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору).
Это уже второе рассмотрение дела, первый раз суд дал женщине 9 лет колонии, а ее супругу – 8,5. После апелляционный суд отменил приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направил дело на пересмотр.
По данным ряда СМИ, Воропаева, являвшаяся мачехой подростку, придумала программу для его похудения. Ребенок сбросил 21 килограмм, жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат.
Трагедия произошла в октябре 2019 года.