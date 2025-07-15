https://ria.ru/20250715/stepashin-2029163814.html

Степашин: многие, кто уехал из России после начала СВО, хотят вернуться

Степашин: многие, кто уехал из России после начала СВО, хотят вернуться - РИА Новости, 15.07.2025

Степашин: многие, кто уехал из России после начала СВО, хотят вернуться

Многие, кто уехал из РФ после начала СВО, хотят вернуться обратно, но не знают как, они должны извиниться, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:22:00+03:00

2025-07-15T09:22:00+03:00

2025-07-15T10:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сергей степашин

прибалтика

чулпан хаматова

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Многие, кто уехал из РФ после начала СВО, хотят вернуться обратно, но не знают как, они должны извиниться, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. В интервью РИА Новости Степашин отметил, что страна с начала СВО сплотилась, как перед бедой во времена Великой Отечественной войны, однако были и те, кто уехал из страны. "Ну, убежал и убежал. Пожалуйста, это их проблемы. Сейчас многие хотят вернуться, но не знают как. Вот я очень любил актрису Чулпан Хаматову, много раз с ней встречались. Она прекрасная актриса. Чего умотала? А сейчас не знает, как вернуться. Тем более, я знаю, какие у них отношения были с президентом. Он ее постоянно поддерживал, у нее был фонд, она поддерживала детей. Но чего ты убежала, Чулпан? Кому ты там нужна в этой Прибалтике? Никому. Вернутся. Извинятся пускай, примем", - сказал Степашин. Он отметил, что сейчас принимаются санкции в отношении тех, кто "обливает грязью" Россию, в частности, они признаны иноагентами, однако те, кто не занимался такой деятельностью, могут вернуться. "Да никто их не тронет здесь. Конечно, никто их не тронет. Пускай возвращаются", - добавил Степашин.

https://ria.ru/20250222/artisty-2000952583.html

https://ria.ru/20250614/prilepin-2022748899.html

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россия, сергей степашин, прибалтика, чулпан хаматова