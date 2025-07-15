Рейтинг@Mail.ru
Степашин: многие, кто уехал из России после начала СВО, хотят вернуться - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 15.07.2025 (обновлено: 10:46 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/stepashin-2029163814.html
Степашин: многие, кто уехал из России после начала СВО, хотят вернуться
Степашин: многие, кто уехал из России после начала СВО, хотят вернуться - РИА Новости, 15.07.2025
Степашин: многие, кто уехал из России после начала СВО, хотят вернуться
Многие, кто уехал из РФ после начала СВО, хотят вернуться обратно, но не знают как, они должны извиниться, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:22:00+03:00
2025-07-15T10:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей степашин
прибалтика
чулпан хаматова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029181681_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_bc526f898f143c146e0d09c43af6d435.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Многие, кто уехал из РФ после начала СВО, хотят вернуться обратно, но не знают как, они должны извиниться, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. В интервью РИА Новости Степашин отметил, что страна с начала СВО сплотилась, как перед бедой во времена Великой Отечественной войны, однако были и те, кто уехал из страны. "Ну, убежал и убежал. Пожалуйста, это их проблемы. Сейчас многие хотят вернуться, но не знают как. Вот я очень любил актрису Чулпан Хаматову, много раз с ней встречались. Она прекрасная актриса. Чего умотала? А сейчас не знает, как вернуться. Тем более, я знаю, какие у них отношения были с президентом. Он ее постоянно поддерживал, у нее был фонд, она поддерживала детей. Но чего ты убежала, Чулпан? Кому ты там нужна в этой Прибалтике? Никому. Вернутся. Извинятся пускай, примем", - сказал Степашин. Он отметил, что сейчас принимаются санкции в отношении тех, кто "обливает грязью" Россию, в частности, они признаны иноагентами, однако те, кто не занимался такой деятельностью, могут вернуться. "Да никто их не тронет здесь. Конечно, никто их не тронет. Пускай возвращаются", - добавил Степашин.
https://ria.ru/20250222/artisty-2000952583.html
https://ria.ru/20250614/prilepin-2022748899.html
россия
прибалтика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029181681_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_da640b98ab9b26753762ea72e5032040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей степашин, прибалтика, чулпан хаматова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Степашин, Прибалтика, Чулпан Хаматова
Степашин: многие, кто уехал из России после начала СВО, хотят вернуться

Экс-премьер Степашин: многие, кто уехал из РФ после начала СВО, хотят вернуться

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр РФ Сергей Степашин
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Многие, кто уехал из РФ после начала СВО, хотят вернуться обратно, но не знают как, они должны извиниться, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
В интервью РИА Новости Степашин отметил, что страна с начала СВО сплотилась, как перед бедой во времена Великой Отечественной войны, однако были и те, кто уехал из страны.
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Уехавшим артистам не стоит ждать коллективной амнистии, заявил Швыдкой
22 февраля, 08:13
"Ну, убежал и убежал. Пожалуйста, это их проблемы. Сейчас многие хотят вернуться, но не знают как. Вот я очень любил актрису Чулпан Хаматову, много раз с ней встречались. Она прекрасная актриса. Чего умотала? А сейчас не знает, как вернуться. Тем более, я знаю, какие у них отношения были с президентом. Он ее постоянно поддерживал, у нее был фонд, она поддерживала детей. Но чего ты убежала, Чулпан? Кому ты там нужна в этой Прибалтике? Никому. Вернутся. Извинятся пускай, примем", - сказал Степашин.
Он отметил, что сейчас принимаются санкции в отношении тех, кто "обливает грязью" Россию, в частности, они признаны иноагентами, однако те, кто не занимался такой деятельностью, могут вернуться.
"Да никто их не тронет здесь. Конечно, никто их не тронет. Пускай возвращаются", - добавил Степашин.
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Возвращения Пугачевой в Россию никто не заметит, считает Прилепин
14 июня, 05:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей СтепашинПрибалтикаЧулпан Хаматова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала