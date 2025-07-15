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После СВО отношение Запада к России изменится, заявил Степашин - РИА Новости, 15.07.2025
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06:34 15.07.2025 (обновлено: 10:46 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/stepashin-2029148502.html
После СВО отношение Запада к России изменится, заявил Степашин
После СВО отношение Запада к России изменится, заявил Степашин - РИА Новости, 15.07.2025
После СВО отношение Запада к России изменится, заявил Степашин
Запад после СВО поменяет свое отношение к России, сейчас они воюют не за Украину, а в последний раз пытаются разбить Россию, выразил мнение бывший... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T06:34:00+03:00
2025-07-15T10:46:00+03:00
россия
украина
сергей степашин
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Запад после СВО поменяет свое отношение к России, сейчас они воюют не за Украину, а в последний раз пытаются разбить Россию, выразил мнение бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью РИА Новости. "Ну и, как я понимаю, когда закончится все это хозяйство боевое и когда все-таки будет подписан договор, я понимаю, что это сложная работа, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране. Абсолютно в этом убежден. Ведь на самом деле воюют не за Украину, пытаются все-таки еще раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию. Разбили Советский Союз, ну и мы сами еще себе помогли, к сожалению. И есть, конечно, попытка разбить Россию", — сказал Степашин агентству. По его словам, Россия со своей огромной территорией, инфраструктурой, выдающимися традициями "никому не удобна". "У нас есть все, что нам нужно. &lt;...&gt; Поэтому, естественно, пытаются нас, что называется, построить", — добавил Степашин.
https://ria.ru/20250712/stepashin-2028745455.html
https://ria.ru/20250714/zapad-2028925279.html
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россия, украина, сергей степашин, в мире
Россия, Украина, Сергей Степашин, В мире
После СВО отношение Запада к России изменится, заявил Степашин

Экс-премьер Степашин: Запад в последний раз пытается разбить Россию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр РФ Сергей Степашин
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Запад после СВО поменяет свое отношение к России, сейчас они воюют не за Украину, а в последний раз пытаются разбить Россию, выразил мнение бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью РИА Новости.
"Ну и, как я понимаю, когда закончится все это хозяйство боевое и когда все-таки будет подписан договор, я понимаю, что это сложная работа, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране. Абсолютно в этом убежден. Ведь на самом деле воюют не за Украину, пытаются все-таки еще раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию. Разбили Советский Союз, ну и мы сами еще себе помогли, к сожалению. И есть, конечно, попытка разбить Россию", — сказал Степашин агентству.
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По его словам, Россия со своей огромной территорией, инфраструктурой, выдающимися традициями "никому не удобна".
"У нас есть все, что нам нужно. <...> Поэтому, естественно, пытаются нас, что называется, построить", — добавил Степашин.
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