https://ria.ru/20250715/stepashin-2029148502.html

После СВО отношение Запада к России изменится, заявил Степашин

После СВО отношение Запада к России изменится, заявил Степашин - РИА Новости, 15.07.2025

После СВО отношение Запада к России изменится, заявил Степашин

Запад после СВО поменяет свое отношение к России, сейчас они воюют не за Украину, а в последний раз пытаются разбить Россию, выразил мнение бывший... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T06:34:00+03:00

2025-07-15T06:34:00+03:00

2025-07-15T10:46:00+03:00

россия

украина

сергей степашин

в мире

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Запад после СВО поменяет свое отношение к России, сейчас они воюют не за Украину, а в последний раз пытаются разбить Россию, выразил мнение бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью РИА Новости. "Ну и, как я понимаю, когда закончится все это хозяйство боевое и когда все-таки будет подписан договор, я понимаю, что это сложная работа, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране. Абсолютно в этом убежден. Ведь на самом деле воюют не за Украину, пытаются все-таки еще раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию. Разбили Советский Союз, ну и мы сами еще себе помогли, к сожалению. И есть, конечно, попытка разбить Россию", — сказал Степашин агентству. По его словам, Россия со своей огромной территорией, инфраструктурой, выдающимися традициями "никому не удобна". "У нас есть все, что нам нужно. <...> Поэтому, естественно, пытаются нас, что называется, построить", — добавил Степашин.

https://ria.ru/20250712/stepashin-2028745455.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сергей степашин, в мире