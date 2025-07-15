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Одной из частых причин ландшафтных пожаров на Ставрополье стали поджоги - РИА Новости, 15.07.2025
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23:38 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/stavropole-2029343332.html
Одной из частых причин ландшафтных пожаров на Ставрополье стали поджоги
Одной из частых причин ландшафтных пожаров на Ставрополье стали поджоги - РИА Новости, 15.07.2025
Одной из частых причин ландшафтных пожаров на Ставрополье стали поджоги
Причиной ландшафтных пожаров на Ставрополье в 40% случаев является поджог, заявил на прямой линии губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T23:38:00+03:00
2025-07-15T23:38:00+03:00
происшествия
ставропольский край
россия
владимир владимиров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ПЯТИГОРСК, 15 июл – РИА Новости. Причиной ландшафтных пожаров на Ставрополье в 40% случаев является поджог, заявил на прямой линии губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "За прошлый год мы имели 830 гектаров возгораний. В этом году мы еще половину уборки только прошли, уже 1380 гектаров у нас выгоревших угодий. Причем это не только связано с какими-то технологическими неполадками. К сожалению, мы фиксируем, что 40% – это поджоги. Особенно те четыре комбайна, которые сгорели, это прямые, я считаю, диверсии. Мы в этом тоже будем плотно разбираться", – заявил Владимиров. Главное управление МЧС РФ по региону сообщало 9 июля, что в хуторе Лисички Ставропольского края произошло возгорание комбайна площадью 50 квадратов, пламя распространилось на 60 гектаров пшеницы. Также в среду спасатели ликвидировали пожар на пшеничном поле общей площадью 700 гектаров в поселке Ямки на Ставрополье. С 1 июля в регионе действует особый противопожарный режим. В четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории Ставропольского края в связи с возможным повышением температуры воздуха до плюс 42 градусов.
https://ria.ru/20250715/pozhar--2029243128.html
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происшествия, ставропольский край, россия, владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Одной из частых причин ландшафтных пожаров на Ставрополье стали поджоги

Владимиров: ландшафтные пожары на Ставрополье в 40% случаев вызваны поджогами

© Фото : Евгений Бакулин/TelegramПриродный пожар на Ставрополье
Природный пожар на Ставрополье - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Евгений Бакулин/Telegram
Природный пожар на Ставрополье. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 15 июл – РИА Новости. Причиной ландшафтных пожаров на Ставрополье в 40% случаев является поджог, заявил на прямой линии губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"За прошлый год мы имели 830 гектаров возгораний. В этом году мы еще половину уборки только прошли, уже 1380 гектаров у нас выгоревших угодий. Причем это не только связано с какими-то технологическими неполадками. К сожалению, мы фиксируем, что 40% – это поджоги. Особенно те четыре комбайна, которые сгорели, это прямые, я считаю, диверсии. Мы в этом тоже будем плотно разбираться", – заявил Владимиров.
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Главное управление МЧС РФ по региону сообщало 9 июля, что в хуторе Лисички Ставропольского края произошло возгорание комбайна площадью 50 квадратов, пламя распространилось на 60 гектаров пшеницы. Также в среду спасатели ликвидировали пожар на пшеничном поле общей площадью 700 гектаров в поселке Ямки на Ставрополье.
С 1 июля в регионе действует особый противопожарный режим. В четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории Ставропольского края в связи с возможным повышением температуры воздуха до плюс 42 градусов.
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ПроисшествияСтавропольский крайРоссияВладимир ВладимировМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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