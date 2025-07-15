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Суд вынес приговор четырем жителям Ставрополья за осквернение Вечного огня
Суд вынес приговор четырем жителям Ставрополья за осквернение Вечного огня - РИА Новости, 15.07.2025
Суд вынес приговор четырем жителям Ставрополья за осквернение Вечного огня
Суд приговорил четверых мужчин к срокам до 2,5 лет лишения свободы за осквернение Вечного огня в ставропольском Невинномысске, сообщили корреспонденту РИА... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:53:00+03:00
2025-07-15T20:53:00+03:00
2025-07-15T20:53:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 15 июл – РИА Новости. Суд приговорил четверых мужчин к срокам до 2,5 лет лишения свободы за осквернение Вечного огня в ставропольском Невинномысске, сообщили корреспонденту РИА Новости в прокуратуре региона. "Прокуратурой Ставропольского края поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех жителей соседнего региона. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 2 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении", – сообщили в прокуратуре. По данным суда, 10 ноября 2024 года подсудимые, находясь в городе Невинномысске на постаменте обелиска "Вечная слава" осквернили Вечный огонь, горящий на территории памятника. Отмечается, что вину в совершенном преступлении осужденные не признали. Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России).
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происшествия, невинномысск, россия, ставропольский край
Происшествия, Невинномысск, Россия, Ставропольский край
Суд вынес приговор четырем жителям Ставрополья за осквернение Вечного огня
На Ставрополье четверых мужчин осудили на 2,5 года за осквернение Вечного огня