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Суд вынес приговор четырем жителям Ставрополья за осквернение Вечного огня - РИА Новости, 15.07.2025
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20:53 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/stavropole-2029331306.html
Суд вынес приговор четырем жителям Ставрополья за осквернение Вечного огня
Суд вынес приговор четырем жителям Ставрополья за осквернение Вечного огня - РИА Новости, 15.07.2025
Суд вынес приговор четырем жителям Ставрополья за осквернение Вечного огня
Суд приговорил четверых мужчин к срокам до 2,5 лет лишения свободы за осквернение Вечного огня в ставропольском Невинномысске, сообщили корреспонденту РИА... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:53:00+03:00
2025-07-15T20:53:00+03:00
происшествия
невинномысск
россия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 15 июл – РИА Новости. Суд приговорил четверых мужчин к срокам до 2,5 лет лишения свободы за осквернение Вечного огня в ставропольском Невинномысске, сообщили корреспонденту РИА Новости в прокуратуре региона. "Прокуратурой Ставропольского края поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех жителей соседнего региона. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 2 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении", – сообщили в прокуратуре. По данным суда, 10 ноября 2024 года подсудимые, находясь в городе Невинномысске на постаменте обелиска "Вечная слава" осквернили Вечный огонь, горящий на территории памятника. Отмечается, что вину в совершенном преступлении осужденные не признали. Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России).
https://ria.ru/20250616/ogon-2023066345.html
невинномысск
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происшествия, невинномысск, россия, ставропольский край
Происшествия, Невинномысск, Россия, Ставропольский край
Суд вынес приговор четырем жителям Ставрополья за осквернение Вечного огня

На Ставрополье четверых мужчин осудили на 2,5 года за осквернение Вечного огня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЯТИГОРСК, 15 июл – РИА Новости. Суд приговорил четверых мужчин к срокам до 2,5 лет лишения свободы за осквернение Вечного огня в ставропольском Невинномысске, сообщили корреспонденту РИА Новости в прокуратуре региона.
"Прокуратурой Ставропольского края поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех жителей соседнего региона. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 2 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении", – сообщили в прокуратуре.
По данным суда, 10 ноября 2024 года подсудимые, находясь в городе Невинномысске на постаменте обелиска "Вечная слава" осквернили Вечный огонь, горящий на территории памятника. Отмечается, что вину в совершенном преступлении осужденные не признали.
Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России).
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Источник рассказал о ребенке, потушившем Вечный огонь в Ярославской области
16 июня, 10:50
 
ПроисшествияНевинномысскРоссияСтавропольский край
 
 
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