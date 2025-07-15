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США обирают Европу, обогащая свой ВПК, считает эксперт - РИА Новости, 15.07.2025
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19:05 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/ssha-2029317414.html
США обирают Европу, обогащая свой ВПК, считает эксперт
США обирают Европу, обогащая свой ВПК, считает эксперт - РИА Новости, 15.07.2025
США обирают Европу, обогащая свой ВПК, считает эксперт
Соединённые Штаты Америки в наглую обирают Европу и обогащают свой военно-промышленный комплекс, требуя от европейцев полного военного обеспечения Украины и... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T19:05:00+03:00
2025-07-15T19:05:00+03:00
европа
украина
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константин сивков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Соединённые Штаты Америки в наглую обирают Европу и обогащают свой военно-промышленный комплекс, требуя от европейцев полного военного обеспечения Украины и продавая европейским странам своё вооружение, заявил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" доктор военных наук Константин Сивков. Круглый стол, посвященный актуальным угрозам и вызовам для России и мира, прошел во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". Также обсуждалась проблема ускоренной милитаризации европейских стран и США, которая является очевидной угрозой для России. "Все достаточно тривиально: Соединённые Штаты Америки в наглую обирают Европу и обогащают свой военно-промышленный комплекс. Американцы поставляют в Европу своё оружие, а европейцы платят за это оружие, и фактически возложили на Европу в полном объеме все снабжение Украины. При чем раньше американцы поставляли до 70% потребного оружия Украины, теперь все 100% будут поставлять европейцы…. Это блокирует развитие их (европейского-ред.) военно-промышленного комплекса", - сказал Сивков. По его словам, в частности, Германия сможет поставить в будущем 13 зенитных ракетных комплексов Patriot, Испания - 4. "Чтобы понять масштаб, в Германии сейчас всего 30 зенитных ракетных комплексов Patriot, 13 они собираются передать на Украину. При чем с одним боекомплектом, который расходуется за время отражения одной, может двух атак. Этот комплекс стоит миллиард долларов", - заявил Сивков.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029086232.html
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европа, украина, россия, константин сивков, в мире
Европа, Украина, Россия, Константин Сивков, В мире
США обирают Европу, обогащая свой ВПК, считает эксперт

Сивков: США обкрадывают Европу, заставляя бесплатно отдавать оружие Киеву

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Соединённые Штаты Америки в наглую обирают Европу и обогащают свой военно-промышленный комплекс, требуя от европейцев полного военного обеспечения Украины и продавая европейским странам своё вооружение, заявил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" доктор военных наук Константин Сивков.
Круглый стол, посвященный актуальным угрозам и вызовам для России и мира, прошел во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". Также обсуждалась проблема ускоренной милитаризации европейских стран и США, которая является очевидной угрозой для России.
Марк Рютте и Дональд Трамп во время встречи. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, заявил Трамп
14 июля, 18:19
"Все достаточно тривиально: Соединённые Штаты Америки в наглую обирают Европу и обогащают свой военно-промышленный комплекс. Американцы поставляют в Европу своё оружие, а европейцы платят за это оружие, и фактически возложили на Европу в полном объеме все снабжение Украины. При чем раньше американцы поставляли до 70% потребного оружия Украины, теперь все 100% будут поставлять европейцы…. Это блокирует развитие их (европейского-ред.) военно-промышленного комплекса", - сказал Сивков.
По его словам, в частности, Германия сможет поставить в будущем 13 зенитных ракетных комплексов Patriot, Испания - 4.
"Чтобы понять масштаб, в Германии сейчас всего 30 зенитных ракетных комплексов Patriot, 13 они собираются передать на Украину. При чем с одним боекомплектом, который расходуется за время отражения одной, может двух атак. Этот комплекс стоит миллиард долларов", - заявил Сивков.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Германия догонит США по поставкам ракет Киеву через шесть-семь лет
11 марта, 03:54
 
ЕвропаУкраинаРоссияКонстантин СивковВ мире
 
 
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