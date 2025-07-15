https://ria.ru/20250715/ssha-2029317414.html
США обирают Европу, обогащая свой ВПК, считает эксперт
США обирают Европу, обогащая свой ВПК, считает эксперт - РИА Новости, 15.07.2025
США обирают Европу, обогащая свой ВПК, считает эксперт
Соединённые Штаты Америки в наглую обирают Европу и обогащают свой военно-промышленный комплекс, требуя от европейцев полного военного обеспечения Украины и... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T19:05:00+03:00
2025-07-15T19:05:00+03:00
2025-07-15T19:05:00+03:00
европа
украина
россия
константин сивков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Соединённые Штаты Америки в наглую обирают Европу и обогащают свой военно-промышленный комплекс, требуя от европейцев полного военного обеспечения Украины и продавая европейским странам своё вооружение, заявил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" доктор военных наук Константин Сивков. Круглый стол, посвященный актуальным угрозам и вызовам для России и мира, прошел во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". Также обсуждалась проблема ускоренной милитаризации европейских стран и США, которая является очевидной угрозой для России. "Все достаточно тривиально: Соединённые Штаты Америки в наглую обирают Европу и обогащают свой военно-промышленный комплекс. Американцы поставляют в Европу своё оружие, а европейцы платят за это оружие, и фактически возложили на Европу в полном объеме все снабжение Украины. При чем раньше американцы поставляли до 70% потребного оружия Украины, теперь все 100% будут поставлять европейцы…. Это блокирует развитие их (европейского-ред.) военно-промышленного комплекса", - сказал Сивков. По его словам, в частности, Германия сможет поставить в будущем 13 зенитных ракетных комплексов Patriot, Испания - 4. "Чтобы понять масштаб, в Германии сейчас всего 30 зенитных ракетных комплексов Patriot, 13 они собираются передать на Украину. При чем с одним боекомплектом, который расходуется за время отражения одной, может двух атак. Этот комплекс стоит миллиард долларов", - заявил Сивков.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029086232.html
https://ria.ru/20250311/evropa-2004211852.html
европа
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1d6773c8c5062a30f05161309bef0751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, украина, россия, константин сивков, в мире
Европа, Украина, Россия, Константин Сивков, В мире
США обирают Европу, обогащая свой ВПК, считает эксперт
Сивков: США обкрадывают Европу, заставляя бесплатно отдавать оружие Киеву