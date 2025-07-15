https://ria.ru/20250715/ssha-2029317414.html

США обирают Европу, обогащая свой ВПК, считает эксперт

США обирают Европу, обогащая свой ВПК, считает эксперт - РИА Новости, 15.07.2025

США обирают Европу, обогащая свой ВПК, считает эксперт

Соединённые Штаты Америки в наглую обирают Европу и обогащают свой военно-промышленный комплекс, требуя от европейцев полного военного обеспечения Украины и... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T19:05:00+03:00

2025-07-15T19:05:00+03:00

2025-07-15T19:05:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Соединённые Штаты Америки в наглую обирают Европу и обогащают свой военно-промышленный комплекс, требуя от европейцев полного военного обеспечения Украины и продавая европейским странам своё вооружение, заявил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" доктор военных наук Константин Сивков. Круглый стол, посвященный актуальным угрозам и вызовам для России и мира, прошел во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". Также обсуждалась проблема ускоренной милитаризации европейских стран и США, которая является очевидной угрозой для России. "Все достаточно тривиально: Соединённые Штаты Америки в наглую обирают Европу и обогащают свой военно-промышленный комплекс. Американцы поставляют в Европу своё оружие, а европейцы платят за это оружие, и фактически возложили на Европу в полном объеме все снабжение Украины. При чем раньше американцы поставляли до 70% потребного оружия Украины, теперь все 100% будут поставлять европейцы…. Это блокирует развитие их (европейского-ред.) военно-промышленного комплекса", - сказал Сивков. По его словам, в частности, Германия сможет поставить в будущем 13 зенитных ракетных комплексов Patriot, Испания - 4. "Чтобы понять масштаб, в Германии сейчас всего 30 зенитных ракетных комплексов Patriot, 13 они собираются передать на Украину. При чем с одним боекомплектом, который расходуется за время отражения одной, может двух атак. Этот комплекс стоит миллиард долларов", - заявил Сивков.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029086232.html

https://ria.ru/20250311/evropa-2004211852.html

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европа, украина, россия, константин сивков, в мире