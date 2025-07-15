https://ria.ru/20250715/ssha-2029308390.html

США не хотят быть вовлеченными в дела Ближнего Востока, считает эксперт

США не хотят быть вовлеченными в дела Ближнего Востока, считает эксперт - РИА Новости, 15.07.2025

США не хотят быть вовлеченными в дела Ближнего Востока, считает эксперт

Администрация США всеми силами пытается не оказаться вовлеченной в дела Ближнего Востока, а сосредоточиться уже на своем главном направлении - Китае, выразил... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:20:00+03:00

2025-07-15T18:20:00+03:00

2025-07-15T18:20:00+03:00

в мире

сша

ближний восток

марко рубио

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Администрация США всеми силами пытается не оказаться вовлеченной в дела Ближнего Востока, а сосредоточиться уже на своем главном направлении - Китае, выразил мнение в беседе с РИА Новости доцент исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Сидоров. "Соединенные Штаты, точнее нынешняя администрация, всеми силами стремится не повторить опыт своих предшественников и снова не оказаться вовлеченной в дела Ближнего Востока. Внимательно не замечать – это одна из стратегий", - сказал Сидоров, отвечая на вопрос про исключение США "Хайат Тахрир аш-Шам"* (ХТШ) из списка террористических организаций, ее лидер Абу Мухаммад аль-Джулани сейчас занимает пост временного президента Сирии. Он отметил, что США каждый раз оказываются втянуты в события на Ближнем Востоке. При этом замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби постоянно говорит, что Вашингтону необходимо сосредоточиться на Китае. "Вот сейчас мы (США - ред.) признаем все, что угодно, только не мешайте нам работать по главному направлению (Китаю - ред.)", - подчеркнул Сидоров, говоря о политике Соединенных Штатов. В июле госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после консультации с генеральным прокурором и министром финансов он аннулировал признание Соединенными Штатами "Фронта ан-Нусра", также известного как "Хайат Тахрир аш-Шам"* (и других его наименований), иностранной террористической организацией.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250714/ugovory-2028875781.html

сша

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в мире, сша, ближний восток, марко рубио