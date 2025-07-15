https://ria.ru/20250715/ssha-2029294697.html

Эксперт оценила влияние пакета помощи США Украине на поле боя

Эксперт оценила влияние пакета помощи США Украине на поле боя - РИА Новости, 15.07.2025

Эксперт оценила влияние пакета помощи США Украине на поле боя

Анонсированный президентом США Дональдом Трампом новый пакет помощи Украине будет иметь ограниченное влияние на поле боя, сообщила в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T17:35:00+03:00

2025-07-15T17:35:00+03:00

2025-07-15T17:35:00+03:00

украина

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Анонсированный президентом США Дональдом Трампом новый пакет помощи Украине будет иметь ограниченное влияние на поле боя, сообщила в беседе с РИА Новости эксперт аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана. Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона. "Это оружие будет представлять собой сочетание материальных средств из арсеналов США и новопроизведенного оружия. Однако выгоды для Украины и эффект на поле боя будут ограниченными. То, что может быть взято из американских арсеналов, имеется в небольших количествах, поскольку запасы оружия в США уже исчерпаны. Новопроизведенное оружие, с другой стороны, не поступит в течение некоторого времени - возможно, нескольких лет",- заявила Кавана. Собеседница агентства отметила, что мировые арсеналы боеприпасов к зенитным ракетным комплексам Patriot весьма малы, а в год таких ракет производится порядка 600. "Трудно сказать, сколько еще (ракет к комплексам Patriot - ред.) США будут готовы предоставить Украине, но в краткосрочной перспективе это число будет довольно небольшим", - полагает эксперт. Также Кавана отметила, что Трамп объявил о поставках на Украину вооружений оборонительного характера, что свидетельствует о его намерении избежать эскалации. "Во многом это политический театр. По моей оценке, в военном отношении это заявление мало что значит", - заявила аналитик. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250715/patriot-2029157412.html

https://ria.ru/20250715/ukraina-2029253720.html

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украина, сша, дональд трамп, нато