https://ria.ru/20250715/ssha-2029270163.html

США и Китай могут вскоре провести новую встречу по торговым разногласиям

США и Китай могут вскоре провести новую встречу по торговым разногласиям - РИА Новости, 15.07.2025

США и Китай могут вскоре провести новую встречу по торговым разногласиям

Следующая встреча США и Китая по урегулированию торговых разногласий может пройти в ближайшие недели в третьей стране, заявил во вторник глава американского... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:11:00+03:00

2025-07-15T16:11:00+03:00

2025-07-15T16:15:00+03:00

сша

китай

в мире

введение трампом пошлин на импорт

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Следующая встреча США и Китая по урегулированию торговых разногласий может пройти в ближайшие недели в третьей стране, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент в интервью агентству Bloomberg."Мы всё ещё работаем над этим... Руководство Китая в начале августа проводит большой съезд. Мы пытаемся согласовать, чтобы встреча прошла либо до него, либо после — возможно, в третьей стране", - сказал он, комментируя возможность переговоров.Ранее стороны уже встречались в Женеве и Лондоне, где согласовали снижение пошлин и обсуждали вопросы экспортного контроля.

https://ria.ru/20250711/tramp-2028433831.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, в мире, введение трампом пошлин на импорт, экономика