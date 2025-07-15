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США и Китай могут вскоре провести новую встречу по торговым разногласиям - РИА Новости, 15.07.2025
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16:11 15.07.2025 (обновлено: 16:15 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/ssha-2029270163.html
США и Китай могут вскоре провести новую встречу по торговым разногласиям
США и Китай могут вскоре провести новую встречу по торговым разногласиям - РИА Новости, 15.07.2025
США и Китай могут вскоре провести новую встречу по торговым разногласиям
Следующая встреча США и Китая по урегулированию торговых разногласий может пройти в ближайшие недели в третьей стране, заявил во вторник глава американского... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:11:00+03:00
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сша
китай
в мире
введение трампом пошлин на импорт
экономика
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Следующая встреча США и Китая по урегулированию торговых разногласий может пройти в ближайшие недели в третьей стране, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент в интервью агентству Bloomberg."Мы всё ещё работаем над этим... Руководство Китая в начале августа проводит большой съезд. Мы пытаемся согласовать, чтобы встреча прошла либо до него, либо после — возможно, в третьей стране", - сказал он, комментируя возможность переговоров.Ранее стороны уже встречались в Женеве и Лондоне, где согласовали снижение пошлин и обсуждали вопросы экспортного контроля.
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сша
китай
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сша, китай, в мире, введение трампом пошлин на импорт, экономика
США, Китай, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
США и Китай могут вскоре провести новую встречу по торговым разногласиям

США и Китай могут провести встречу по торговым разногласиям в ближайшие недели

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Следующая встреча США и Китая по урегулированию торговых разногласий может пройти в ближайшие недели в третьей стране, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент в интервью агентству Bloomberg.
"Мы всё ещё работаем над этим... Руководство Китая в начале августа проводит большой съезд. Мы пытаемся согласовать, чтобы встреча прошла либо до него, либо после — возможно, в третьей стране", - сказал он, комментируя возможность переговоров.
Ранее стороны уже встречались в Женеве и Лондоне, где согласовали снижение пошлин и обсуждали вопросы экспортного контроля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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11 июля, 08:00
 
СШАКитайВ миреВведение Трампом пошлин на импортЭкономика
 
 
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