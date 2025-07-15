https://ria.ru/20250715/ssha-2029270163.html
США и Китай могут вскоре провести новую встречу по торговым разногласиям
США и Китай могут вскоре провести новую встречу по торговым разногласиям - РИА Новости, 15.07.2025
США и Китай могут вскоре провести новую встречу по торговым разногласиям
Следующая встреча США и Китая по урегулированию торговых разногласий может пройти в ближайшие недели в третьей стране, заявил во вторник глава американского... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:11:00+03:00
2025-07-15T16:11:00+03:00
2025-07-15T16:15:00+03:00
сша
китай
в мире
введение трампом пошлин на импорт
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Следующая встреча США и Китая по урегулированию торговых разногласий может пройти в ближайшие недели в третьей стране, заявил во вторник глава американского минфина Скотт Бессент в интервью агентству Bloomberg."Мы всё ещё работаем над этим... Руководство Китая в начале августа проводит большой съезд. Мы пытаемся согласовать, чтобы встреча прошла либо до него, либо после — возможно, в третьей стране", - сказал он, комментируя возможность переговоров.Ранее стороны уже встречались в Женеве и Лондоне, где согласовали снижение пошлин и обсуждали вопросы экспортного контроля.
https://ria.ru/20250711/tramp-2028433831.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, в мире, введение трампом пошлин на импорт, экономика
США, Китай, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
США и Китай могут вскоре провести новую встречу по торговым разногласиям
США и Китай могут провести встречу по торговым разногласиям в ближайшие недели