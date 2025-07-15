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"Накажут сами себя". Что на самом деле стоит за ультиматумом Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
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12:45 15.07.2025 (обновлено: 13:00 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/ssha-2029204454.html
"Накажут сами себя". Что на самом деле стоит за ультиматумом Трампа
"Накажут сами себя". Что на самом деле стоит за ультиматумом Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
"Накажут сами себя". Что на самом деле стоит за ультиматумом Трампа
Американский президент требует скорейшего заключения договоренностей по украинскому конфликту, правда, решительных шагов ждет вовсе не от Киева. На это раз США... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:45:00+03:00
2025-07-15T13:00:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
сша
вашингтон (штат)
пол крейг робертс
марк рютте
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Американский президент требует скорейшего заключения договоренностей по украинскому конфликту, правда, решительных шагов ждет вовсе не от Киева. На это раз США грозятся зайти с неожиданной стороны и угрожают уже Москве: обещают полностью изолировать российскую экономику. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.Дожать любой ценойВ ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник ДональдТрамп заявил о пошлинах на товары из России в размере 100% и вторичные санкции против стран, торгующих с Москвой, — если в течение 50 дней не будет соглашения о прекращении огня.Президент США напомнил, что стороны были близки к сделке четыре раза, однако результата не достигли. "Все, что я слышу, — разговоры, разговоры и разговоры", — сказал он.Ответственность за отсутствие прогресса он возлагает на Москву и полагает, что ситуация изменится, если усилить давление на Россию, в том числе через ее торговых партнеров.Логика Трампа вполне понятна, считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. Чем дальше, тем убыточнее украинский проект. Прямые и косвенные расходы растут с каждым днем, а шансы на дивиденды в виде природных ресурсов тают по мере того, как все больше территорий переходят под контроль России."Поэтому американцы хотят зафиксировать линию соприкосновения как можно скорее. И тут Трамп действует по модели бизнеса 1990-х: давит на противников и союзников со всех сторон любыми способами, стараясь выторговать для себя максимальные преимущества", — рассуждает эксперт. Давление на Кремль не сработало, значит, пришло время браться за его союзников и партнеров.Пошлины за 500Ранее о подобных мерах говорил Линдси Грэм*. Его "Акт о санкциях против России в 2025 году" предусматривал, помимо прочего, пошлины в 500% на товары, которые ввозят в США страны, торгующие с Москвой.Это вызвало резкую критику даже среди республиканцев. "Если законопроект примут, произойдет невиданная экономическая катастрофа. Это нанесет удар и по нашим союзникам, и по нам самим", — указал сенатор Рэнд Пол в статье для журнала Responsible Statecraft.И пояснил: дело в том, что США и ближайшие союзники Вашингтона продолжают закупать — прямо или опосредованно — российские ресурсы, критически важные для экономики. Прежде всего речь о минеральных удобрениях. Россия — второй после Канады экспортер, США покупают на 1,1 миллиарда долларов в год. В марте импорт увеличился еще на 12,5%.Сомнительная эффективностьКак ни странно, российский рынок отреагировал на грозные заявления из Вашингтона ростом. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов 14 июля поднялся на 2,73%, до 2714,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях — на 3,47%, до 1150,7, долларовый РТС — на 2,09%, до 1090,96. Рынок потерял чувствительность к внешним воздействиям, сделали вывод эксперты.Конечно, стопроцентные пошлины на российские товары — это вполне реально. Но товарооборот между странами и так обрушился с 29 миллиардов долларов до трех с половиной, замечает доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.И все же полностью порвать с Москвой не получается. Помимо обогащенного урана и удобрений, Россия по-прежнему поставляет на американский рынок платину, титан, палладий, цирконий. Эти металлы очень важны для авиакосмической и военной отраслей. Да и "санкционная" нефть течет рекой, причем выше установленного администрацией Джо Байдена потолка в 60 долларов — по 74,9 за баррель (данные за 2024-й)."Даже фанеру они продолжают закупать у нас, — добавляет Белхароев. — Это выгодно прежде всего самим Штатам, ведь природные ресурсы ограничены и попытка изолировать их существенную часть в лучшем случае приведет к появлению торговых посредников и серым схемам поставок. В худшем — к дефициту, "космическим ценам" и сокращению производства по всему миру".Это, видимо, понимает и сам Трамп — недаром он упомянул экономический потенциал России. К тому же придется вводить 100%-ные пошлины и против Евросоюза вдобавок к действующим 30%."Пусть и опосредованно, через Турцию и Индию, но ЕС получает российские энергоресурсы, — уточняет Зайнуллин. — Точно такие же обходные пути возникнут и для вторичных пошлин. Желающих заработать на перепродаже всегда много".В эффективность вторичных пошлин не верят даже по ту сторону Атлантики. А вот кому действительно придется туго, так это самим США, соглашаются эксперты. Так, американский экономист, бывший помощник министра финансов Пол Крейг Робертс предупредил: никакие карательные меры не заставят никого отказаться от российских энергоресурсов и продовольствия, а лишь подорвут доверие к Вашингтону как к торговому партнеру."Вряд ли кто-то пойдет на это лишь ради того, чтобы угодить Трампу", — подчеркнул он.Фактически вторичные пошлины дадут Вашингтону повод нарушить достигнутые соглашения прежде всего с основным торговым партнером — Китаем, автоматически приписав к обговоренному сотню процентов. Это, в свою очередь, обернется очередным витком экономического противостояния и ударит по производителям и потребителям в США, уверены эксперты. Видимо, Белый дом не хочет такого сценария — поэтому и дает Кремлю отсрочку в 50 дней.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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экономика, цены на нефть, россия, сша, вашингтон (штат), пол крейг робертс, марк рютте
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Вашингтон (штат), Пол Крейг Робертс, Марк Рютте
"Накажут сами себя". Что на самом деле стоит за ультиматумом Трампа

Доцент РУДН Белхароев: торговля с Россией выгодна прежде всего самим США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Американский президент требует скорейшего заключения договоренностей по украинскому конфликту, правда, решительных шагов ждет вовсе не от Киева. На это раз США грозятся зайти с неожиданной стороны и угрожают уже Москве: обещают полностью изолировать российскую экономику. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.

Дожать любой ценой

В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник ДональдТрамп заявил о пошлинах на товары из России в размере 100% и вторичные санкции против стран, торгующих с Москвой, — если в течение 50 дней не будет соглашения о прекращении огня.
Президент США напомнил, что стороны были близки к сделке четыре раза, однако результата не достигли. "Все, что я слышу, — разговоры, разговоры и разговоры", — сказал он.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне
Ответственность за отсутствие прогресса он возлагает на Москву и полагает, что ситуация изменится, если усилить давление на Россию, в том числе через ее торговых партнеров.
Логика Трампа вполне понятна, считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. Чем дальше, тем убыточнее украинский проект. Прямые и косвенные расходы растут с каждым днем, а шансы на дивиденды в виде природных ресурсов тают по мере того, как все больше территорий переходят под контроль России.
"Поэтому американцы хотят зафиксировать линию соприкосновения как можно скорее. И тут Трамп действует по модели бизнеса 1990-х: давит на противников и союзников со всех сторон любыми способами, стараясь выторговать для себя максимальные преимущества", — рассуждает эксперт. Давление на Кремль не сработало, значит, пришло время браться за его союзников и партнеров.
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне

Пошлины за 500

Ранее о подобных мерах говорил Линдси Грэм*. Его "Акт о санкциях против России в 2025 году" предусматривал, помимо прочего, пошлины в 500% на товары, которые ввозят в США страны, торгующие с Москвой.
Это вызвало резкую критику даже среди республиканцев. "Если законопроект примут, произойдет невиданная экономическая катастрофа. Это нанесет удар и по нашим союзникам, и по нам самим", — указал сенатор Рэнд Пол в статье для журнала Responsible Statecraft.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПогрузка мешков с удобрениями на заводе ООО "Алмаз Удобрения"
Погрузка мешков с удобрениями на заводе ООО Алмаз Удобрения - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Погрузка мешков с удобрениями на заводе ООО "Алмаз Удобрения"
И пояснил: дело в том, что США и ближайшие союзники Вашингтона продолжают закупать — прямо или опосредованно — российские ресурсы, критически важные для экономики. Прежде всего речь о минеральных удобрениях. Россия — второй после Канады экспортер, США покупают на 1,1 миллиарда долларов в год. В марте импорт увеличился еще на 12,5%.

Сомнительная эффективность

Как ни странно, российский рынок отреагировал на грозные заявления из Вашингтона ростом. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов 14 июля поднялся на 2,73%, до 2714,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях — на 3,47%, до 1150,7, долларовый РТС — на 2,09%, до 1090,96. Рынок потерял чувствительность к внешним воздействиям, сделали вывод эксперты.
Конечно, стопроцентные пошлины на российские товары — это вполне реально. Но товарооборот между странами и так обрушился с 29 миллиардов долларов до трех с половиной, замечает доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи
И все же полностью порвать с Москвой не получается. Помимо обогащенного урана и удобрений, Россия по-прежнему поставляет на американский рынок платину, титан, палладий, цирконий. Эти металлы очень важны для авиакосмической и военной отраслей. Да и "санкционная" нефть течет рекой, причем выше установленного администрацией Джо Байдена потолка в 60 долларов — по 74,9 за баррель (данные за 2024-й).
"Даже фанеру они продолжают закупать у нас, — добавляет Белхароев. — Это выгодно прежде всего самим Штатам, ведь природные ресурсы ограничены и попытка изолировать их существенную часть в лучшем случае приведет к появлению торговых посредников и серым схемам поставок. В худшем — к дефициту, "космическим ценам" и сокращению производства по всему миру".
© ИнфографикаПроизводство палладия
Производство палладия
© Инфографика
Производство палладия
Это, видимо, понимает и сам Трамп — недаром он упомянул экономический потенциал России. К тому же придется вводить 100%-ные пошлины и против Евросоюза вдобавок к действующим 30%.
"Пусть и опосредованно, через Турцию и Индию, но ЕС получает российские энергоресурсы, — уточняет Зайнуллин. — Точно такие же обходные пути возникнут и для вторичных пошлин. Желающих заработать на перепродаже всегда много".
В эффективность вторичных пошлин не верят даже по ту сторону Атлантики. А вот кому действительно придется туго, так это самим США, соглашаются эксперты. Так, американский экономист, бывший помощник министра финансов Пол Крейг Робертс предупредил: никакие карательные меры не заставят никого отказаться от российских энергоресурсов и продовольствия, а лишь подорвут доверие к Вашингтону как к торговому партнеру.
© Фото : страница U.S. Coast Guard Pacific Southwest в FacebookНефтетанкеры идут вдоль побережья южной части штата Калифорния
Нефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : страница U.S. Coast Guard Pacific Southwest в Facebook
Нефтетанкеры идут вдоль побережья южной части штата Калифорния
"Вряд ли кто-то пойдет на это лишь ради того, чтобы угодить Трампу", — подчеркнул он.
Фактически вторичные пошлины дадут Вашингтону повод нарушить достигнутые соглашения прежде всего с основным торговым партнером — Китаем, автоматически приписав к обговоренному сотню процентов. Это, в свою очередь, обернется очередным витком экономического противостояния и ударит по производителям и потребителям в США, уверены эксперты. Видимо, Белый дом не хочет такого сценария — поэтому и дает Кремлю отсрочку в 50 дней.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
WSJ узнала, зачем Трамп устраивает неразбериху в ситуации с пошлинами
11:30
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШАВашингтон (штат)Пол Крейг РобертсМарк Рютте
 
 
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