"Накажут сами себя". Что на самом деле стоит за ультиматумом Трампа
Доцент РУДН Белхароев: торговля с Россией выгодна прежде всего самим США
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Американский президент требует скорейшего заключения договоренностей по украинскому конфликту, правда, решительных шагов ждет вовсе не от Киева. На это раз США грозятся зайти с неожиданной стороны и угрожают уже Москве: обещают полностью изолировать российскую экономику. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.
Дожать любой ценой
В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник ДональдТрамп заявил о пошлинах на товары из России в размере 100% и вторичные санкции против стран, торгующих с Москвой, — если в течение 50 дней не будет соглашения о прекращении огня.
Президент США напомнил, что стороны были близки к сделке четыре раза, однако результата не достигли. "Все, что я слышу, — разговоры, разговоры и разговоры", — сказал он.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне
Ответственность за отсутствие прогресса он возлагает на Москву и полагает, что ситуация изменится, если усилить давление на Россию, в том числе через ее торговых партнеров.
Логика Трампа вполне понятна, считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. Чем дальше, тем убыточнее украинский проект. Прямые и косвенные расходы растут с каждым днем, а шансы на дивиденды в виде природных ресурсов тают по мере того, как все больше территорий переходят под контроль России.
"Поэтому американцы хотят зафиксировать линию соприкосновения как можно скорее. И тут Трамп действует по модели бизнеса 1990-х: давит на противников и союзников со всех сторон любыми способами, стараясь выторговать для себя максимальные преимущества", — рассуждает эксперт. Давление на Кремль не сработало, значит, пришло время браться за его союзников и партнеров.
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
Пошлины за 500
Ранее о подобных мерах говорил Линдси Грэм*. Его "Акт о санкциях против России в 2025 году" предусматривал, помимо прочего, пошлины в 500% на товары, которые ввозят в США страны, торгующие с Москвой.
Это вызвало резкую критику даже среди республиканцев. "Если законопроект примут, произойдет невиданная экономическая катастрофа. Это нанесет удар и по нашим союзникам, и по нам самим", — указал сенатор Рэнд Пол в статье для журнала Responsible Statecraft.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПогрузка мешков с удобрениями на заводе ООО "Алмаз Удобрения"
Погрузка мешков с удобрениями на заводе ООО "Алмаз Удобрения"
И пояснил: дело в том, что США и ближайшие союзники Вашингтона продолжают закупать — прямо или опосредованно — российские ресурсы, критически важные для экономики. Прежде всего речь о минеральных удобрениях. Россия — второй после Канады экспортер, США покупают на 1,1 миллиарда долларов в год. В марте импорт увеличился еще на 12,5%.
Сомнительная эффективность
Как ни странно, российский рынок отреагировал на грозные заявления из Вашингтона ростом. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов 14 июля поднялся на 2,73%, до 2714,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях — на 3,47%, до 1150,7, долларовый РТС — на 2,09%, до 1090,96. Рынок потерял чувствительность к внешним воздействиям, сделали вывод эксперты.
Конечно, стопроцентные пошлины на российские товары — это вполне реально. Но товарооборот между странами и так обрушился с 29 миллиардов долларов до трех с половиной, замечает доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
Здание Московской биржи
И все же полностью порвать с Москвой не получается. Помимо обогащенного урана и удобрений, Россия по-прежнему поставляет на американский рынок платину, титан, палладий, цирконий. Эти металлы очень важны для авиакосмической и военной отраслей. Да и "санкционная" нефть течет рекой, причем выше установленного администрацией Джо Байдена потолка в 60 долларов — по 74,9 за баррель (данные за 2024-й).
"Даже фанеру они продолжают закупать у нас, — добавляет Белхароев. — Это выгодно прежде всего самим Штатам, ведь природные ресурсы ограничены и попытка изолировать их существенную часть в лучшем случае приведет к появлению торговых посредников и серым схемам поставок. В худшем — к дефициту, "космическим ценам" и сокращению производства по всему миру".
© ИнфографикаПроизводство палладия
© Инфографика
Производство палладия
Это, видимо, понимает и сам Трамп — недаром он упомянул экономический потенциал России. К тому же придется вводить 100%-ные пошлины и против Евросоюза вдобавок к действующим 30%.
"Пусть и опосредованно, через Турцию и Индию, но ЕС получает российские энергоресурсы, — уточняет Зайнуллин. — Точно такие же обходные пути возникнут и для вторичных пошлин. Желающих заработать на перепродаже всегда много".
В эффективность вторичных пошлин не верят даже по ту сторону Атлантики. А вот кому действительно придется туго, так это самим США, соглашаются эксперты. Так, американский экономист, бывший помощник министра финансов Пол Крейг Робертс предупредил: никакие карательные меры не заставят никого отказаться от российских энергоресурсов и продовольствия, а лишь подорвут доверие к Вашингтону как к торговому партнеру.
© Фото : страница U.S. Coast Guard Pacific Southwest в FacebookНефтетанкеры идут вдоль побережья южной части штата Калифорния
Нефтетанкеры идут вдоль побережья южной части штата Калифорния
"Вряд ли кто-то пойдет на это лишь ради того, чтобы угодить Трампу", — подчеркнул он.
Фактически вторичные пошлины дадут Вашингтону повод нарушить достигнутые соглашения прежде всего с основным торговым партнером — Китаем, автоматически приписав к обговоренному сотню процентов. Это, в свою очередь, обернется очередным витком экономического противостояния и ударит по производителям и потребителям в США, уверены эксперты. Видимо, Белый дом не хочет такого сценария — поэтому и дает Кремлю отсрочку в 50 дней.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.