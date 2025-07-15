https://ria.ru/20250715/ssha-2029137047.html

Полиция США расследует кражу дисков с невыпущенной музыкой Бейонсе

Полиция США расследует кражу дисков с невыпущенной музыкой Бейонсе - РИА Новости, 15.07.2025

Полиция США расследует кражу дисков с невыпущенной музыкой Бейонсе

Американская полиция расследует кражу двух чемоданов, в которых находились жесткие диски с записями еще не выпущенной музыки певицы Бейонсе, сообщает телеканал... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T02:57:00+03:00

2025-07-15T02:57:00+03:00

2025-07-15T11:30:00+03:00

шоубиз

атланта

джорджия

лас-вегас

шоу-бизнес

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029195938_0:0:2438:1372_1920x0_80_0_0_290eb4d47c599546e8b1d1263b8f4c81.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американская полиция расследует кражу двух чемоданов, в которых находились жесткие диски с записями еще не выпущенной музыки певицы Бейонсе, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление правоохранителей города Атланта, штат Джорджия. "Полиция ищет подозреваемого в краже двух чемоданов, в которых находятся конфиденциальные материалы, связанные с выступлениями Бейонсе, включая невыпущенную музыку и планы выступлений, из транспортного средства в Атланте", - говорится в материале телеканала. Согласно заявлению полиции, пострадавшими по инциденту числятся хореограф и танцор певицы. Как отмечает телеканал, сейчас Бейонсе находится в турне. В понедельник (по местному времени) она дает последний концерт в Атланте, после чего отправится в Лас-Вегас. Beyonce, полное имя которой Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, наиболее известна песнями "Crazy In Love", "Halo", "Baby Boy" и "Beautiful Liar". Она стала обладательницей рекордного числа премий "Грэмми" среди женщин, их у нее 28.

https://ria.ru/20250515/statuya-2017188841.html

атланта

джорджия

лас-вегас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

атланта, джорджия, лас-вегас, шоу-бизнес, в мире