Рейтинг@Mail.ru
Полиция США расследует кражу дисков с невыпущенной музыкой Бейонсе - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
02:57 15.07.2025 (обновлено: 11:30 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/ssha-2029137047.html
Полиция США расследует кражу дисков с невыпущенной музыкой Бейонсе
Полиция США расследует кражу дисков с невыпущенной музыкой Бейонсе - РИА Новости, 15.07.2025
Полиция США расследует кражу дисков с невыпущенной музыкой Бейонсе
Американская полиция расследует кражу двух чемоданов, в которых находились жесткие диски с записями еще не выпущенной музыки певицы Бейонсе, сообщает телеканал... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T02:57:00+03:00
2025-07-15T11:30:00+03:00
шоубиз
атланта
джорджия
лас-вегас
шоу-бизнес
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029195938_0:0:2438:1372_1920x0_80_0_0_290eb4d47c599546e8b1d1263b8f4c81.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американская полиция расследует кражу двух чемоданов, в которых находились жесткие диски с записями еще не выпущенной музыки певицы Бейонсе, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление правоохранителей города Атланта, штат Джорджия. "Полиция ищет подозреваемого в краже двух чемоданов, в которых находятся конфиденциальные материалы, связанные с выступлениями Бейонсе, включая невыпущенную музыку и планы выступлений, из транспортного средства в Атланте", - говорится в материале телеканала. Согласно заявлению полиции, пострадавшими по инциденту числятся хореограф и танцор певицы. Как отмечает телеканал, сейчас Бейонсе находится в турне. В понедельник (по местному времени) она дает последний концерт в Атланте, после чего отправится в Лас-Вегас. Beyonce, полное имя которой Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, наиболее известна песнями "Crazy In Love", "Halo", "Baby Boy" и "Beautiful Liar". Она стала обладательницей рекордного числа премий "Грэмми" среди женщин, их у нее 28.
https://ria.ru/20250515/statuya-2017188841.html
атланта
джорджия
лас-вегас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029195938_0:0:2438:1830_1920x0_80_0_0_bc21082f69e8b4399d2f5b42210c761a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
атланта, джорджия, лас-вегас, шоу-бизнес, в мире
Шоубиз, Атланта, Джорджия, Лас-Вегас, Шоу-бизнес, В мире
Полиция США расследует кражу дисков с невыпущенной музыкой Бейонсе

ABC: в США украли жесткие диски с невыпущенной музыкой Бейонсе

© AP Photo / Chris PizzelloБейонсе
Бейонсе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
Бейонсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американская полиция расследует кражу двух чемоданов, в которых находились жесткие диски с записями еще не выпущенной музыки певицы Бейонсе, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление правоохранителей города Атланта, штат Джорджия.
"Полиция ищет подозреваемого в краже двух чемоданов, в которых находятся конфиденциальные материалы, связанные с выступлениями Бейонсе, включая невыпущенную музыку и планы выступлений, из транспортного средства в Атланте", - говорится в материале телеканала.
Согласно заявлению полиции, пострадавшими по инциденту числятся хореограф и танцор певицы.
Как отмечает телеканал, сейчас Бейонсе находится в турне. В понедельник (по местному времени) она дает последний концерт в Атланте, после чего отправится в Лас-Вегас.
Beyonce, полное имя которой Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, наиболее известна песнями "Crazy In Love", "Halo", "Baby Boy" и "Beautiful Liar". Она стала обладательницей рекордного числа премий "Грэмми" среди женщин, их у нее 28.
Бронзовая статуя супруги президента США Дональда Трампа Меланьи в Словении - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Словении украли бронзовую статую, установленную в честь супруги Трампа
15 мая, 18:30
 
ШоубизАтлантаДжорджияЛас-ВегасШоу-бизнесВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала