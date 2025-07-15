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Сенат США воздержится от продвижения новых санкций против России

Сенат США воздержится от продвижения новых санкций против России - РИА Новости, 15.07.2025

Сенат США воздержится от продвижения новых санкций против России

Сенат США воздержится от продвижения законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о введении новых санкций в отношении... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T00:59:00+03:00

2025-07-15T00:59:00+03:00

2025-07-15T00:59:00+03:00

россия

сша

москва

дональд трамп

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владимир путин

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Сенат США воздержится от продвижения законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о введении новых санкций в отношении России после заявлений американского президента Дональда Трампа о готовности усилить экономическое давление на Москву, заявил лидер Республиканской партии в сенате Джон Тьюн. "Прямо сейчас президент намерен сделать кое-что из этого самостоятельно. Если в какой-то момент президент решит, что это (принятие законопроекта - ред.) разумно и принесет дополнительную пользу, усилив рычаги влияния… то мы это сделаем. Мы будем готовы", - сообщил он журналистам, комментируя решение приостановить продвижение законодательной инициативы. Тьюн добавил, что сенат намерен координироваться с Белым домом и палатой представителей США, чтобы быть готовым к действию в "любую минуту". В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкциинеэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250714/sanktsii-2029116172.html

https://ria.ru/20250714/oon-2029114843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, москва, дональд трамп, джон тьюн, владимир путин, еврокомиссия, санкции в отношении россии