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Поставка Украине систем Patriot займет месяцы, заявил Писториус

Поставка Украине систем Patriot займет месяцы, заявил Писториус - РИА Новости, 15.07.2025

Поставка Украине систем Patriot займет месяцы, заявил Писториус

Поставка Киеву систем Patriot займет месяцы после достижения соглашения с США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 15.07.2025

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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Поставка Киеву систем Patriot займет месяцы после достижения соглашения с США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус."То, что Украине они (Patriot. — Прим. ред.) очень нужны, ясно, и мы это лицезрели. Но не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдет быстро", — сказал он после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом.Министр уточнил, что стороны решили пока не сообщать о количестве поставляемых систем, поскольку им предстоит определить, что будет подразумеваться под одной единицей Patriot с точки зрения технических характеристик и количества ракет. Стоимость батареи он оценил примерно в миллиард долларов.В понедельник президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме рассказал, что Украина вскоре получит системы Patriot от стран Европы, которые будут пополнять запасы закупками у Вашингтона. Также он заявил, что Североатлантический альянс оплатит поставки американского оружия Киеву.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.

https://ria.ru/20250714/germanija-2029123842.html

https://ria.ru/20250714/gosduma-2029030391.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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