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Поставка Украине систем Patriot займет месяцы, заявил Писториус - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 15.07.2025 (обновлено: 09:09 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/ssha-2029128417.html
Поставка Украине систем Patriot займет месяцы, заявил Писториус
Поставка Украине систем Patriot займет месяцы, заявил Писториус - РИА Новости, 15.07.2025
Поставка Украине систем Patriot займет месяцы, заявил Писториус
Поставка Киеву систем Patriot займет месяцы после достижения соглашения с США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T00:19:00+03:00
2025-07-15T09:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
германия
борис писториус
сергей лавров
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Поставка Киеву систем Patriot займет месяцы после достижения соглашения с США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус."То, что Украине они (Patriot. — Прим. ред.) очень нужны, ясно, и мы это лицезрели. Но не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдет быстро", — сказал он после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом.Министр уточнил, что стороны решили пока не сообщать о количестве поставляемых систем, поскольку им предстоит определить, что будет подразумеваться под одной единицей Patriot с точки зрения технических характеристик и количества ракет. Стоимость батареи он оценил примерно в миллиард долларов.В понедельник президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме рассказал, что Украина вскоре получит системы Patriot от стран Европы, которые будут пополнять запасы закупками у Вашингтона. Также он заявил, что Североатлантический альянс оплатит поставки американского оружия Киеву.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
https://ria.ru/20250714/germanija-2029123842.html
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в мире, украина, сша, германия, борис писториус, сергей лавров, пит хегсет, министерство обороны сша, нато, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Германия, Борис Писториус, Сергей Лавров, Пит Хегсет, Министерство обороны США, НАТО, Дональд Трамп
Поставка Украине систем Patriot займет месяцы, заявил Писториус

Писториус: поставка Украине Patriot займет месяцы после достижения соглашения

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Поставка Киеву систем Patriot займет месяцы после достижения соглашения с США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"То, что Украине они (Patriot. — Прим. ред.) очень нужны, ясно, и мы это лицезрели. Но не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдет быстро", — сказал он после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом.
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Министр уточнил, что стороны решили пока не сообщать о количестве поставляемых систем, поскольку им предстоит определить, что будет подразумеваться под одной единицей Patriot с точки зрения технических характеристик и количества ракет. Стоимость батареи он оценил примерно в миллиард долларов.

Ранее в интервью Financial Times Писториус говорил о планах обсудить с Хегсетом покупку двух Patriot для последующей передачи Киеву.

В понедельник президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме рассказал, что Украина вскоре получит системы Patriot от стран Европы, которые будут пополнять запасы закупками у Вашингтона. Также он заявил, что Североатлантический альянс оплатит поставки американского оружия Киеву.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАГерманияБорис ПисториусСергей ЛавровПит ХегсетМинистерство обороны СШАНАТОДональд Трамп
 
 
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