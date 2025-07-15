Поставка Украине систем Patriot займет месяцы, заявил Писториус
Писториус: поставка Украине Patriot займет месяцы после достижения соглашения
© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Поставка Киеву систем Patriot займет месяцы после достижения соглашения с США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"То, что Украине они (Patriot. — Прим. ред.) очень нужны, ясно, и мы это лицезрели. Но не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдет быстро", — сказал он после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом.
Министр уточнил, что стороны решили пока не сообщать о количестве поставляемых систем, поскольку им предстоит определить, что будет подразумеваться под одной единицей Patriot с точки зрения технических характеристик и количества ракет. Стоимость батареи он оценил примерно в миллиард долларов.
Ранее в интервью Financial Times Писториус говорил о планах обсудить с Хегсетом покупку двух Patriot для последующей передачи Киеву.
В понедельник президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме рассказал, что Украина вскоре получит системы Patriot от стран Европы, которые будут пополнять запасы закупками у Вашингтона. Также он заявил, что Североатлантический альянс оплатит поставки американского оружия Киеву.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.