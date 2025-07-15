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В Европе сообщили о разочаровании ультиматумом Трампа в адрес России - РИА Новости, 15.07.2025
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01:11 15.07.2025 (обновлено: 10:43 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/spiegel-2029131793.html
В Европе сообщили о разочаровании ультиматумом Трампа в адрес России
В Европе сообщили о разочаровании ультиматумом Трампа в адрес России - РИА Новости, 15.07.2025
В Европе сообщили о разочаровании ультиматумом Трампа в адрес России
В Европе заметно разочарование итогами большого заявления президента США Дональда Трампа о России, пишет Spiegel. РИА Новости, 15.07.2025
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Европе заметно разочарование итогами большого заявления президента США Дональда Трампа о России, пишет Spiegel."В конце концов действительно большое объявление оказалось меньше, чем многие надеялись. &lt;…&gt; В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными. Не в последнюю очередь это было вызвано самим президентом США", — указано в статье.Особенно сильно, согласно тексту публикации, в Европе разочарованы мерами, которые американский лидер собирается принять, если прогресса в мирном процессе по Украине не будет, а именно предполагаемыми санкциями."Вопрос в том, почему они должны это делать? На самом деле такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику. В 2023 году Россия экспортировала в США товаров на общую сумму менее пяти миллиардов долларов. В 2024 году их стало еще меньше", — заключило издание.В понедельник Трамп заявил, что очень недоволен Россией и намерен ввести жесткие пошлины, если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта составит около ста процентов. Вместе с тем он надеется, что до этого не дойдет. После этого чиновник из Белого дома в комментарии для Reuters пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении Москвы, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.В России не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением, тогда как у Запада не хватает мужества признать провал политики противостояния Москве. В самих странах, вводивших рестрикции, неоднократно звучали мнения, что эти меры неэффективны
https://ria.ru/20250715/pravda-2029130415.html
https://ria.ru/20250714/mironov-2029126201.html
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россия, европа, сша, дональд трамп, украина
Россия, Европа, США, Дональд Трамп, Украина
В Европе сообщили о разочаровании ультиматумом Трампа в адрес России

Spiegel: в Европе были иные ожидания от большого заявления Трампа о России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Европе заметно разочарование итогами большого заявления президента США Дональда Трампа о России, пишет Spiegel.
"В конце концов действительно большое объявление оказалось меньше, чем многие надеялись. <…> В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными. Не в последнюю очередь это было вызвано самим президентом США", — указано в статье.
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Особенно сильно, согласно тексту публикации, в Европе разочарованы мерами, которые американский лидер собирается принять, если прогресса в мирном процессе по Украине не будет, а именно предполагаемыми санкциями.
"Вопрос в том, почему они должны это делать? На самом деле такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику. В 2023 году Россия экспортировала в США товаров на общую сумму менее пяти миллиардов долларов. В 2024 году их стало еще меньше", — заключило издание.
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В понедельник Трамп заявил, что очень недоволен Россией и намерен ввести жесткие пошлины, если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта составит около ста процентов. Вместе с тем он надеется, что до этого не дойдет. После этого чиновник из Белого дома в комментарии для Reuters пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении Москвы, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
В России не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением, тогда как у Запада не хватает мужества признать провал политики противостояния Москве. В самих странах, вводивших рестрикции, неоднократно звучали мнения, что эти меры неэффективны
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