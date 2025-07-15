В подполье сообщили о 30 уничтоженных наемниках в зоне СВО с начала июля
В Запорожской и Херсонской областях уничтожили более 30 наемников
© AP Photo / Boghdan KutiepovУкраинские военные медики укладывают тела убитых
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Украинские военные медики укладывают тела убитых. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 15 июл — РИА Новости. С начала июля в Запорожской и Херсонской областях уничтожили более 30 иностранных наемников, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья.
"Подтверждаем, что наемники, как и любой другой контингент ВСУ, несут боевые потери. В Запорожской и Херсонской областях с начала месяца было уничтожено более 30 граждан иностранных государств, преимущественно из стран Латинской Америки. Боевики были уничтожены дальнобойной артиллерией и барражирующими боеприпасами вместе с их пунктами временной дислокации", — сказал он.
По словам подпольщика, официально наемники в рядах ВСУ не числятся, бывает, что их оформляют как волонтеров.
"Большинства, чисто юридически, даже нет на территории Украины, в связи с этим страны-доноры наемников редко подтверждают гибель своих граждан", — добавил собеседник агентства.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, их используют в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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