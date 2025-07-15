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В подполье сообщили о 30 уничтоженных наемниках в зоне СВО с начала июля - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 15.07.2025 (обновлено: 11:20 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029143715.html
В подполье сообщили о 30 уничтоженных наемниках в зоне СВО с начала июля
В подполье сообщили о 30 уничтоженных наемниках в зоне СВО с начала июля - РИА Новости, 15.07.2025
В подполье сообщили о 30 уничтоженных наемниках в зоне СВО с начала июля
С начала июля в Запорожской и Херсонской областях уничтожили более 30 иностранных наемников, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T05:18:00+03:00
2025-07-15T11:20:00+03:00
латинская америка
херсонская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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ГЕНИЧЕСК, 15 июл — РИА Новости. С начала июля в Запорожской и Херсонской областях уничтожили более 30 иностранных наемников, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья."Подтверждаем, что наемники, как и любой другой контингент ВСУ, несут боевые потери. В Запорожской и Херсонской областях с начала месяца было уничтожено более 30 граждан иностранных государств, преимущественно из стран Латинской Америки. Боевики были уничтожены дальнобойной артиллерией и барражирующими боеприпасами вместе с их пунктами временной дислокации", — сказал он.По словам подпольщика, официально наемники в рядах ВСУ не числятся, бывает, что их оформляют как волонтеров."Большинства, чисто юридически, даже нет на территории Украины, в связи с этим страны-доноры наемников редко подтверждают гибель своих граждан", — добавил собеседник агентства.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, их используют в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250714/ukraina-2028960528.html
https://ria.ru/20250714/naemnik-2028928488.html
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латинская америка
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латинская америка, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Латинская Америка, Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
В подполье сообщили о 30 уничтоженных наемниках в зоне СВО с начала июля

В Запорожской и Херсонской областях уничтожили более 30 наемников

© AP Photo / Boghdan KutiepovУкраинские военные медики укладывают тела убитых
Украинские военные медики укладывают тела убитых - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Украинские военные медики укладывают тела убитых. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 15 июл — РИА Новости. С начала июля в Запорожской и Херсонской областях уничтожили более 30 иностранных наемников, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья.
"Подтверждаем, что наемники, как и любой другой контингент ВСУ, несут боевые потери. В Запорожской и Херсонской областях с начала месяца было уничтожено более 30 граждан иностранных государств, преимущественно из стран Латинской Америки. Боевики были уничтожены дальнобойной артиллерией и барражирующими боеприпасами вместе с их пунктами временной дислокации", — сказал он.
Мигель Кармона - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
На Украине ликвидировали испанского наемника, пишет Pais
Вчера, 10:33
По словам подпольщика, официально наемники в рядах ВСУ не числятся, бывает, что их оформляют как волонтеров.
"Большинства, чисто юридически, даже нет на территории Украины, в связи с этим страны-доноры наемников редко подтверждают гибель своих граждан", — добавил собеседник агентства.
Джордан Чедвик - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Загадочная гибель британского наемника на Украине вызвала ужас на Западе
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В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, их используют в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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