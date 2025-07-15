https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029143715.html

В подполье сообщили о 30 уничтоженных наемниках в зоне СВО с начала июля

В подполье сообщили о 30 уничтоженных наемниках в зоне СВО с начала июля - РИА Новости, 15.07.2025

В подполье сообщили о 30 уничтоженных наемниках в зоне СВО с начала июля

С начала июля в Запорожской и Херсонской областях уничтожили более 30 иностранных наемников, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T05:18:00+03:00

2025-07-15T05:18:00+03:00

2025-07-15T11:20:00+03:00

латинская америка

херсонская область

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

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ГЕНИЧЕСК, 15 июл — РИА Новости. С начала июля в Запорожской и Херсонской областях уничтожили более 30 иностранных наемников, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья."Подтверждаем, что наемники, как и любой другой контингент ВСУ, несут боевые потери. В Запорожской и Херсонской областях с начала месяца было уничтожено более 30 граждан иностранных государств, преимущественно из стран Латинской Америки. Боевики были уничтожены дальнобойной артиллерией и барражирующими боеприпасами вместе с их пунктами временной дислокации", — сказал он.По словам подпольщика, официально наемники в рядах ВСУ не числятся, бывает, что их оформляют как волонтеров."Большинства, чисто юридически, даже нет на территории Украины, в связи с этим страны-доноры наемников редко подтверждают гибель своих граждан", — добавил собеседник агентства.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, их используют в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250714/ukraina-2028960528.html

https://ria.ru/20250714/naemnik-2028928488.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

латинская америка

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

латинская америка, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина