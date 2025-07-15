https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029132874.html

Рогов сообщил о ликвидации разведчика из элиты спецназа ВСУ

Рогов сообщил о ликвидации разведчика из элиты спецназа ВСУ - РИА Новости, 15.07.2025

Рогов сообщил о ликвидации разведчика из элиты спецназа ВСУ

Разведчик из элиты спецназа ВСУ Максим Иваненко ликвидирован выстрелом снайпера в зоне СВО, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T01:32:00+03:00

2025-07-15T01:32:00+03:00

2025-07-15T01:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Разведчик из элиты спецназа ВСУ Максим Иваненко ликвидирован выстрелом снайпера в зоне СВО, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Согласно полученной оперативной информации, подтвержденной, в том числе со стороны противника, точным выстрелом нашего снайпера уничтожен разведчик из элиты спецназа ВСУ Максим Иваненко", - сказал Рогов. По его словам, ликвидировали разведчика в районе освобожденного российскими войсками населенного пункта Николаевка (ДНР). Об освобождении Николаевки в ДНР подразделениями группировки войск "Центр" Минобороны РФ сообщило 13 июля.

https://ria.ru/20250714/polsha-2029102430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность