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Рогов сообщил о ликвидации разведчика из элиты спецназа ВСУ
Рогов сообщил о ликвидации разведчика из элиты спецназа ВСУ - РИА Новости, 15.07.2025
Рогов сообщил о ликвидации разведчика из элиты спецназа ВСУ
Разведчик из элиты спецназа ВСУ Максим Иваненко ликвидирован выстрелом снайпера в зоне СВО, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T01:32:00+03:00
2025-07-15T01:32:00+03:00
2025-07-15T01:32:00+03:00
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Разведчик из элиты спецназа ВСУ Максим Иваненко ликвидирован выстрелом снайпера в зоне СВО, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Согласно полученной оперативной информации, подтвержденной, в том числе со стороны противника, точным выстрелом нашего снайпера уничтожен разведчик из элиты спецназа ВСУ Максим Иваненко", - сказал Рогов. По его словам, ликвидировали разведчика в районе освобожденного российскими войсками населенного пункта Николаевка (ДНР). Об освобождении Николаевки в ДНР подразделениями группировки войск "Центр" Минобороны РФ сообщило 13 июля.
https://ria.ru/20250714/polsha-2029102430.html
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россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов сообщил о ликвидации разведчика из элиты спецназа ВСУ
Рогов: в зоне СВО ликвидировали разведчика из элиты спецназа ВСУ Иваненко