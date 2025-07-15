В Совфеде прокомментировали угрозы сенатора Грэма* в адрес России
Сенатор Перминов: угрозы сенатора Грэма не стоит воспринимать всерьез
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Угрозы в адрес России сенатора США Линдси Грэма* не стоит воспринимать всерьез и пытаться анализировать, он переигрывает свое амплуа "балагура и весельчака", заявил РИА Новости российский сенатор Сергей Перминов.
Ранее Грэм*, известный своей русофобской позицией, заявил, что если в России хотят узнать, что произойдет по истечении объявленных президентом США Дональдом Трампом 50 дней для урегулирования конфликта на Украине, им следует "позвонить аятолле". Грэм*, комментируя обещание Трампа ввести пошлины до 100% на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если не будет соглашения между Москвой и Киевом, провел параллели между этим заявлением президента и участием США в бомбардировках ядерных объектов Ирана после ультимативных призывов к Тегерану остановить его атомную программу.
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"Известный" на весь мир сенатор, в амплуа "балагура и весельчака", очевидно переигрывает сам себя. Заигрался и договорился. Не стоит к этим эскападам относиться серьезно и уж тем более пытаться их анализировать. Время все расставит на свои места", - сказал Перминов.
Ранее Грэм* внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий первичные и вторичные санкции в случае отказа России от перемирия с Украиной. Документ предполагает, в частности, 500-процентные пошлины на импорт нефти, газа, урана и других российских товаров в те страны, которые продолжают их закупать.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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