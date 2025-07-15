https://ria.ru/20250715/sovetnik-2029267900.html

Советника гендиректора "Оргэнергостроя" арестовали по делу о мошенничестве

Советника гендиректора "Оргэнергостроя" арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 15.07.2025

Советника гендиректора "Оргэнергостроя" арестовали по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы арестовал советника генерального директора АО "Оргэнергострой" Вадима Выгулярного по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:00:00+03:00

2025-07-15T16:00:00+03:00

2025-07-15T16:00:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал советника генерального директора АО "Оргэнергострой" Вадима Выгулярного по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Выгулярного Вадима Витальевича на два месяца", - сообщили в суде. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мещанский суд Москвы 30 мая приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего главу государственного проектно-изыскательного и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе за дачу взятки экс-директору по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Геннадию Сахарову в размере более 30 миллионов за помощь при реализации контрактов. Сахаров получил 12 лет.

https://ria.ru/20250713/stavropole-2028872355.html

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