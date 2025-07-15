https://ria.ru/20250715/sochi-2029208080.html

В Сочи задержали четырех участников драки у подъемника

В Сочи задержали четырех участников драки у подъемника - РИА Новости, 15.07.2025

В Сочи задержали четырех участников драки у подъемника

Полицейские задержали четырех участников драки возле подъемника на горнолыжном курорте в Сочи 12 июля, ими оказались туристы из Тюмени и Кемеровской области,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:22:00+03:00

2025-07-15T12:22:00+03:00

2025-07-15T12:22:00+03:00

тюмень

сочи

кемеровская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

газпром

происшествия

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СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Полицейские задержали четырех участников драки возле подъемника на горнолыжном курорте в Сочи 12 июля, ими оказались туристы из Тюмени и Кемеровской области, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В соцсетях ранее распространилось видео, на котором несколько человек дерутся около канатной дороги. Инцидент произошел 12 июля, когда в рамках акции "День открытых дверей" поездка по канатной дороге стоила всего 100 рублей вместо 2000. Сочинская полиция сообщала РИА Новости, что проводит проверку, обращений в УВД от граждан по этому поводу не было. Горнолыжный курорт "Газпром поляна", где произошел инцидент, также объявил о проведении внутреннего расследования. "Задержаны четыре участника потасовки, произошедшей возле подъемника горного курорта. Ими оказались приезжие из Тюмени и Кемеровской области", - говорится в сообщении ведомства. По данным краевого ведомства, задержанные знакомы друг с другом, однако объяснить причину возникшего между ними конфликта полицейским они не смогли. Задержанные участники драки привлечены к административной ответственности, им грозит штраф или 15 суток ареста.

https://ria.ru/20250714/draka-2028934922.html

https://ria.ru/20250705/draka-2027368367.html

тюмень

сочи

кемеровская область

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тюмень, сочи, кемеровская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), газпром, происшествия