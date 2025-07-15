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В Сочи задержали четырех участников драки у подъемника - РИА Новости, 15.07.2025
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12:22 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/sochi-2029208080.html
В Сочи задержали четырех участников драки у подъемника
В Сочи задержали четырех участников драки у подъемника - РИА Новости, 15.07.2025
В Сочи задержали четырех участников драки у подъемника
Полицейские задержали четырех участников драки возле подъемника на горнолыжном курорте в Сочи 12 июля, ими оказались туристы из Тюмени и Кемеровской области,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:22:00+03:00
2025-07-15T12:22:00+03:00
тюмень
сочи
кемеровская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
газпром
происшествия
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СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Полицейские задержали четырех участников драки возле подъемника на горнолыжном курорте в Сочи 12 июля, ими оказались туристы из Тюмени и Кемеровской области, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В соцсетях ранее распространилось видео, на котором несколько человек дерутся около канатной дороги. Инцидент произошел 12 июля, когда в рамках акции "День открытых дверей" поездка по канатной дороге стоила всего 100 рублей вместо 2000. Сочинская полиция сообщала РИА Новости, что проводит проверку, обращений в УВД от граждан по этому поводу не было. Горнолыжный курорт "Газпром поляна", где произошел инцидент, также объявил о проведении внутреннего расследования. "Задержаны четыре участника потасовки, произошедшей возле подъемника горного курорта. Ими оказались приезжие из Тюмени и Кемеровской области", - говорится в сообщении ведомства. По данным краевого ведомства, задержанные знакомы друг с другом, однако объяснить причину возникшего между ними конфликта полицейским они не смогли. Задержанные участники драки привлечены к административной ответственности, им грозит штраф или 15 суток ареста.
https://ria.ru/20250714/draka-2028934922.html
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тюмень, сочи, кемеровская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), газпром, происшествия
Тюмень, Сочи, Кемеровская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Газпром, Происшествия
В Сочи задержали четырех участников драки у подъемника

Полиция задержала 4 участников драки на горнолыжном курорте в Сочи

© Кадр видео из соцсетейДрака около канатной дороги на горнолыжном курорте в Сочи
Драка около канатной дороги на горнолыжном курорте в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Драка около канатной дороги на горнолыжном курорте в Сочи
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СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Полицейские задержали четырех участников драки возле подъемника на горнолыжном курорте в Сочи 12 июля, ими оказались туристы из Тюмени и Кемеровской области, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В соцсетях ранее распространилось видео, на котором несколько человек дерутся около канатной дороги. Инцидент произошел 12 июля, когда в рамках акции "День открытых дверей" поездка по канатной дороге стоила всего 100 рублей вместо 2000. Сочинская полиция сообщала РИА Новости, что проводит проверку, обращений в УВД от граждан по этому поводу не было. Горнолыжный курорт "Газпром поляна", где произошел инцидент, также объявил о проведении внутреннего расследования.
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"Задержаны четыре участника потасовки, произошедшей возле подъемника горного курорта. Ими оказались приезжие из Тюмени и Кемеровской области", - говорится в сообщении ведомства.
По данным краевого ведомства, задержанные знакомы друг с другом, однако объяснить причину возникшего между ними конфликта полицейским они не смогли.
Задержанные участники драки привлечены к административной ответственности, им грозит штраф или 15 суток ареста.
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ТюменьСочиКемеровская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГазпромПроисшествия
 
 
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