https://ria.ru/20250715/sochi-2029208080.html
В Сочи задержали четырех участников драки у подъемника
В Сочи задержали четырех участников драки у подъемника - РИА Новости, 15.07.2025
В Сочи задержали четырех участников драки у подъемника
Полицейские задержали четырех участников драки возле подъемника на горнолыжном курорте в Сочи 12 июля, ими оказались туристы из Тюмени и Кемеровской области,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:22:00+03:00
2025-07-15T12:22:00+03:00
2025-07-15T12:22:00+03:00
тюмень
сочи
кемеровская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
газпром
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029020323_0:133:349:329_1920x0_80_0_0_157657aa21ea8f537ed347f7accb29c3.jpg
СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Полицейские задержали четырех участников драки возле подъемника на горнолыжном курорте в Сочи 12 июля, ими оказались туристы из Тюмени и Кемеровской области, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В соцсетях ранее распространилось видео, на котором несколько человек дерутся около канатной дороги. Инцидент произошел 12 июля, когда в рамках акции "День открытых дверей" поездка по канатной дороге стоила всего 100 рублей вместо 2000. Сочинская полиция сообщала РИА Новости, что проводит проверку, обращений в УВД от граждан по этому поводу не было. Горнолыжный курорт "Газпром поляна", где произошел инцидент, также объявил о проведении внутреннего расследования. "Задержаны четыре участника потасовки, произошедшей возле подъемника горного курорта. Ими оказались приезжие из Тюмени и Кемеровской области", - говорится в сообщении ведомства. По данным краевого ведомства, задержанные знакомы друг с другом, однако объяснить причину возникшего между ними конфликта полицейским они не смогли. Задержанные участники драки привлечены к административной ответственности, им грозит штраф или 15 суток ареста.
https://ria.ru/20250714/draka-2028934922.html
https://ria.ru/20250705/draka-2027368367.html
тюмень
сочи
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029020323_0:77:349:339_1920x0_80_0_0_e3d958109c186ae1022057ebed86c4ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, сочи, кемеровская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), газпром, происшествия
Тюмень, Сочи, Кемеровская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Газпром, Происшествия
В Сочи задержали четырех участников драки у подъемника
Полиция задержала 4 участников драки на горнолыжном курорте в Сочи