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Снайпер "Азова"* получил 24 года за убийство двух человек в Мариуполе - РИА Новости, 15.07.2025
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15:10 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/snajper-2029258347.html
Снайпер "Азова"* получил 24 года за убийство двух человек в Мариуполе
Снайпер "Азова"* получил 24 года за убийство двух человек в Мариуполе - РИА Новости, 15.07.2025
Снайпер "Азова"* получил 24 года за убийство двух человек в Мариуполе
Снайпер националистического батальона "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ) Артем Мороз приговорен к 24 годам колонии строгого режима за убийство... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:10:00+03:00
2025-07-15T15:10:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Снайпер националистического батальона "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ) Артем Мороз приговорен к 24 годам колонии строгого режима за убийство двух человек в Мариуполе, сообщает СК России. "Вынесен обвинительный приговор в отношении снайпера 2 категории 3 снайперского отделения снайперской группы отдельного отряда специального назначения "Азов"* 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины (воинская часть 3057)... Приговором суда Морозу назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале ведомства. Установлено, что 11 марта 2022 года в дневное время Мороз находился на боевой позиции, оборудованной в одной из квартир на седьмом этаже дома №79 по улице Олимпийская в Мариуполе ДНР. Исполняя незаконный приказ командования, он несколько раз выстрелил из винтовки в двух мужчин, не принимавших участие в вооруженном конфликте. Потерпевшие скончались от огнестрельных ранений на месте. Мороз признан виновным в совершении преступлений по статье о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ, а также по статье об убийстве двух лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды.* признан террористическим и запрещен в РФ
https://ria.ru/20250602/naemnitsa-2020411742.html
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происшествия, россия, мариуполь, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Мариуполь, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Снайпер "Азова"* получил 24 года за убийство двух человек в Мариуполе

СК: снайпер "Азова" Мороз получил 24 года за убийство 2 человек в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Снайпер националистического батальона "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ) Артем Мороз приговорен к 24 годам колонии строгого режима за убийство двух человек в Мариуполе, сообщает СК России.
"Вынесен обвинительный приговор в отношении снайпера 2 категории 3 снайперского отделения снайперской группы отдельного отряда специального назначения "Азов"* 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины (воинская часть 3057)... Приговором суда Морозу назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Установлено, что 11 марта 2022 года в дневное время Мороз находился на боевой позиции, оборудованной в одной из квартир на седьмом этаже дома №79 по улице Олимпийская в Мариуполе ДНР. Исполняя незаконный приказ командования, он несколько раз выстрелил из винтовки в двух мужчин, не принимавших участие в вооруженном конфликте. Потерпевшие скончались от огнестрельных ранений на месте.
Мороз признан виновным в совершении преступлений по статье о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ, а также по статье об убийстве двух лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды.
* признан террористическим и запрещен в РФ
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