ВС Сирии начали вывод тяжелой техники из Сувейды
ВС Сирии начали вывод тяжелой техники из города Сувейда
© AP Photo / Omar SanadikiТанк сирийских правительственных сил на грузовике, который отходит из города Сувейда
© AP Photo / Omar Sanadiki
Танк сирийских правительственных сил на грузовике, который отходит из города Сувейда
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БЕЙРУТ, 15 июл - РИА Новости. Вооруженные силы, контролируемые сирийскими властями, начали вывод тяжелой техники из города Сувейда и передачу жилых районов под контроль сил внутренней безопасности, информирует сирийское государственное агентство SANA.
"Подразделения сирийской арабской армии начали вывод тяжелой техники из Сувейды в направлении Дамаска в рамках подготовки к передаче районов города силам внутренней безопасности", - пишет агентство.
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Министерство внутренних дел Сирии в свою очередь заявило, что задачей сил внутренней безопасности является защита государственной и частной собственности, а также поддержание порядка и стабильности в городе. В МВД подчеркнули, что любой сотрудник, который будет уличен в нарушении своих должностных обязанностей, будет наказан по всей строгости закона.
Ранее во вторник министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил о полном прекращении огня в городе Сувейда и отдал приказ на ответные действия в случае нападений со стороны незаконных вооруженных бандформирований.
В воскресенье стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.