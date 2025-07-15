https://ria.ru/20250715/siriya-2029234919.html

ВС Сирии начали вывод тяжелой техники из Сувейды

ВС Сирии начали вывод тяжелой техники из Сувейды - РИА Новости, 15.07.2025

ВС Сирии начали вывод тяжелой техники из Сувейды

Вооруженные силы, контролируемые сирийскими властями, начали вывод тяжелой техники из города Сувейда и передачу жилых районов под контроль сил внутренней... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:07:00+03:00

2025-07-15T14:07:00+03:00

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сирия

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БЕЙРУТ, 15 июл - РИА Новости. Вооруженные силы, контролируемые сирийскими властями, начали вывод тяжелой техники из города Сувейда и передачу жилых районов под контроль сил внутренней безопасности, информирует сирийское государственное агентство SANA. "Подразделения сирийской арабской армии начали вывод тяжелой техники из Сувейды в направлении Дамаска в рамках подготовки к передаче районов города силам внутренней безопасности", - пишет агентство. Министерство внутренних дел Сирии в свою очередь заявило, что задачей сил внутренней безопасности является защита государственной и частной собственности, а также поддержание порядка и стабильности в городе. В МВД подчеркнули, что любой сотрудник, который будет уличен в нарушении своих должностных обязанностей, будет наказан по всей строгости закона. Ранее во вторник министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил о полном прекращении огня в городе Сувейда и отдал приказ на ответные действия в случае нападений со стороны незаконных вооруженных бандформирований. В воскресенье стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.

https://ria.ru/20250624/fp-2025170870.html

https://ria.ru/20250715/udar-2029212319.html

сирия

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сирия, дамаск (город), в мире