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Силы, контролируемые Дамаском, начали продвижение к центру Сувейда
Силы, контролируемые Дамаском, начали продвижение к центру Сувейда - РИА Новости, 15.07.2025
Силы, контролируемые Дамаском, начали продвижение к центру Сувейда
Подразделения сирийской армии и МВД Сирии начали продвижения к центру города Сувейда на юге САР, преследуя незаконные вооруженные формирования, заявил во... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:56:00+03:00
2025-07-15T09:56:00+03:00
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БЕЙРУТ, 15 июл - РИА Новости. Подразделения сирийской армии и МВД Сирии начали продвижения к центру города Сувейда на юге САР, преследуя незаконные вооруженные формирования, заявил во вторник глава службы внутренней безопасности в провинции Сувейда, бригадный генерал Ахмад ад-Даллати. "В целях укрепления безопасности и стабильности в провинции Сувейда и после кровавых событий, произошедших в одноименном городе, силы министерств внутренних дел и обороны начнут ввод войск в центр города Сувейда для защиты мирных жителей и восстановления порядка", - цитирует слова ад-Даллати сирийское государственное агентство SANA. Бригадный генерал также заявил о введении комендантского часа в городе начиная с 8.00 утра вторника (время совпадает с московским). "Призываем жителей Сувейды оставаться в своих домах и подчёркиваем необходимость не допустить, чтобы бандгруппы, действующие вне закона, использовали жилые здания в качестве позиций для противостояния государственным силам", - добавил ад-Даллати. В воскресенье стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
https://ria.ru/20250624/fp-2025170870.html
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дамаск (город), сирия, в мире
Дамаск (город), Сирия, В мире
Силы, контролируемые Дамаском, начали продвижение к центру Сувейда
Контролируемые Дамаском силы начали продвижение к центру Сувейда в Сирии
БЕЙРУТ, 15 июл - РИА Новости. Подразделения сирийской армии и МВД Сирии начали продвижения к центру города Сувейда на юге САР, преследуя незаконные вооруженные формирования, заявил во вторник глава службы внутренней безопасности в провинции Сувейда, бригадный генерал Ахмад ад-Даллати.
"В целях укрепления безопасности и стабильности в провинции Сувейда и после кровавых событий, произошедших в одноименном городе, силы министерств внутренних дел и обороны начнут ввод войск в центр города Сувейда для защиты мирных жителей и восстановления порядка", - цитирует слова ад-Даллати сирийское государственное агентство SANA
.
Бригадный генерал также заявил о введении комендантского часа в городе начиная с 8.00 утра вторника (время совпадает с московским).
"Призываем жителей Сувейды оставаться в своих домах и подчёркиваем необходимость не допустить, чтобы бандгруппы, действующие вне закона, использовали жилые здания в качестве позиций для противостояния государственным силам", - добавил ад-Даллати.
В воскресенье стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.