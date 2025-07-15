Рейтинг@Mail.ru
Силы, контролируемые Дамаском, начали продвижение к центру Сувейда - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 15.07.2025 (обновлено: 10:56 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/sily-2029171789.html
Силы, контролируемые Дамаском, начали продвижение к центру Сувейда
Силы, контролируемые Дамаском, начали продвижение к центру Сувейда - РИА Новости, 15.07.2025
Силы, контролируемые Дамаском, начали продвижение к центру Сувейда
Подразделения сирийской армии и МВД Сирии начали продвижения к центру города Сувейда на юге САР, преследуя незаконные вооруженные формирования, заявил во... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:56:00+03:00
2025-07-15T10:56:00+03:00
дамаск (город)
сирия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029185182_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74a092ec2a5812fa954fb11746715db3.jpg
БЕЙРУТ, 15 июл - РИА Новости. Подразделения сирийской армии и МВД Сирии начали продвижения к центру города Сувейда на юге САР, преследуя незаконные вооруженные формирования, заявил во вторник глава службы внутренней безопасности в провинции Сувейда, бригадный генерал Ахмад ад-Даллати. "В целях укрепления безопасности и стабильности в провинции Сувейда и после кровавых событий, произошедших в одноименном городе, силы министерств внутренних дел и обороны начнут ввод войск в центр города Сувейда для защиты мирных жителей и восстановления порядка", - цитирует слова ад-Даллати сирийское государственное агентство SANA. Бригадный генерал также заявил о введении комендантского часа в городе начиная с 8.00 утра вторника (время совпадает с московским). "Призываем жителей Сувейды оставаться в своих домах и подчёркиваем необходимость не допустить, чтобы бандгруппы, действующие вне закона, использовали жилые здания в качестве позиций для противостояния государственным силам", - добавил ад-Даллати. В воскресенье стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
https://ria.ru/20250624/fp-2025170870.html
https://ria.ru/20250622/damask-2024685961.html
дамаск (город)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029185182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e78b0846fd1a2d6d9eda9bc576c9739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дамаск (город), сирия, в мире
Дамаск (город), Сирия, В мире
Силы, контролируемые Дамаском, начали продвижение к центру Сувейда

Контролируемые Дамаском силы начали продвижение к центру Сувейда в Сирии

© Getty Images / Anadolu/Izettin KasimВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Izettin Kasim
Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 15 июл - РИА Новости. Подразделения сирийской армии и МВД Сирии начали продвижения к центру города Сувейда на юге САР, преследуя незаконные вооруженные формирования, заявил во вторник глава службы внутренней безопасности в провинции Сувейда, бригадный генерал Ахмад ад-Даллати.
"В целях укрепления безопасности и стабильности в провинции Сувейда и после кровавых событий, произошедших в одноименном городе, силы министерств внутренних дел и обороны начнут ввод войск в центр города Сувейда для защиты мирных жителей и восстановления порядка", - цитирует слова ад-Даллати сирийское государственное агентство SANA.
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Дамаске прогремел сильный взрыв, пишет FP
24 июня, 18:24
Бригадный генерал также заявил о введении комендантского часа в городе начиная с 8.00 утра вторника (время совпадает с московским).
"Призываем жителей Сувейды оставаться в своих домах и подчёркиваем необходимость не допустить, чтобы бандгруппы, действующие вне закона, использовали жилые здания в качестве позиций для противостояния государственным силам", - добавил ад-Даллати.
В воскресенье стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
Теракт в церкви в Дамаске - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В Дамаске произошел теракт в церкви, есть погибшие
22 июня, 19:12
 
Дамаск (город)СирияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала