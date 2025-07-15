https://ria.ru/20250715/shtraf-2029342433.html

Комитет ГД одобрил поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов

Комитет ГД одобрил поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 15.07.2025

Комитет ГД одобрил поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T23:27:00+03:00

2025-07-15T23:27:00+03:00

2025-07-15T23:48:00+03:00

общество

технологии

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию. "Умышленное осуществление поиска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанным в пункте 3 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей", - сказано в документе, который доступен в думской электронной базе. Также одобрена поправка, согласно которой распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей. За рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических.Одобренными поправками предусматривается и установление штрафов за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, штраф может составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц, предоставивших номера посторонним без договора, штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей, а для ИП - от 50 до 100 тысяч.Также поправками вводится наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. За это предусмотрены штрафы: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч.Предусматривается штраф и за использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона. Граждане могут заплатить от 50 до 80 тысяч рублей, должностные лица - от 80 до 150 тысяч, юридические - от 200 до 500 тысяч рублей.Поправки вводят ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф: гражданам - от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам - от 80 до 150 тысяч, юрлицам - от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении - до одного миллиона рублей.Поправками предусматриваются и штрафы за нарушения обязанностей организаторов распространения информации в интернете, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами. Размеры: для граждан - до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - до 500 тысяч, для юрлиц - до пяти миллионов, а за повторное нарушение - до десяти миллионов рублей.Еще одной одобренной комитетом поправкой вводятся штрафы за неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных. Физлица могут заплатить от 50 до 70 тысяч рублей, ИП - от 70 до 100 тысяч, юрлица - от 300 до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250225/sud-2001397439.html

https://ria.ru/20250711/abramov-2028570057.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)