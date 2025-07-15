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Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям
Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям - РИА Новости, 15.07.2025
Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 1 миллиона рублей штрафов за навязывание потребителям дополнительных... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:45:00+03:00
2025-07-15T17:45:00+03:00
2025-07-15T17:45:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 1 миллиона рублей штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы. В настоящее время штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч - для юридических. Законопроектом предлагается увеличить эти размеры. В случае его принятия штрафы составят от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до миллиона рублей - для юридических.
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Госдума РФ, Россия, Общество, Торговля
Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям
ГД одобрила увеличение штрафа за навязывание допуслуг до 1 миллиона рублей