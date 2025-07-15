Одному из авторов канала "ВЧК-ОГПУ"* грозит штраф
Автору канала ВЧК-ОГПУ Швареву грозит штраф за публикацию без плашки иноагента
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Одному из создателей и авторов Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ"* Александру Швареву** грозит штраф до 50 тысяч рублей за публикацию сообщений без плашки иноагента, следует из картотеки дел.
Протокол был составлен по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ за публикацию материалов в интернете без маркировки иноагента. Санкция статьи предусматривает для граждан наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей.
Это уже второй протокол в отношении Шварева** за аналогичное правонарушение, в конце прошлого года он был оштрафован на 30 тысяч рублей, в апреле суд прекратил производство в связи с отсутствием события (состава административного правонарушения).
Рассмотрение протокола назначено в Басманном суде Москвы на 8 августа, указывается в карточке дела.
В июле 2024 года Минюст включил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ"*, на который подписаны более миллиона читателей, в список иноагентов.
Александр Шварев** работал журналистом "Росбалта", в конце 2019 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. За полгода до этого в его доме прошел обыск, адвокат агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении об обыске фигурировала фамилия бизнесмена Алишера Усманова; как потом выяснилось из материалов дела, Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева.
* Организация, признанная в России иностранным агентом.
** Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.