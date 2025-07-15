https://ria.ru/20250715/shtraf-2029144231.html

Одному из авторов канала "ВЧК-ОГПУ"* грозит штраф

Одному из авторов канала "ВЧК-ОГПУ"* грозит штраф - РИА Новости, 15.07.2025

Одному из авторов канала "ВЧК-ОГПУ"* грозит штраф

Одному из создателей и авторов Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ"* Александру Швареву** грозит штраф до 50 тысяч рублей за публикацию сообщений без плашки иноагента,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T05:27:00+03:00

2025-07-15T05:27:00+03:00

2025-07-15T05:30:00+03:00

россия

происшествия

александр шварев

алишер усманов

москва

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Одному из создателей и авторов Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ"* Александру Швареву** грозит штраф до 50 тысяч рублей за публикацию сообщений без плашки иноагента, следует из картотеки дел.Протокол был составлен по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ за публикацию материалов в интернете без маркировки иноагента. Санкция статьи предусматривает для граждан наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей.Это уже второй протокол в отношении Шварева** за аналогичное правонарушение, в конце прошлого года он был оштрафован на 30 тысяч рублей, в апреле суд прекратил производство в связи с отсутствием события (состава административного правонарушения).Рассмотрение протокола назначено в Басманном суде Москвы на 8 августа, указывается в карточке дела.В июле 2024 года Минюст включил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ"*, на который подписаны более миллиона читателей, в список иноагентов.Александр Шварев** работал журналистом "Росбалта", в конце 2019 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. За полгода до этого в его доме прошел обыск, адвокат агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении об обыске фигурировала фамилия бизнесмена Алишера Усманова; как потом выяснилось из материалов дела, Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева.* Организация, признанная в России иностранным агентом.** Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

https://ria.ru/20250712/varlamov-2028733899.html

https://ria.ru/20250712/inoagent-2028723919.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, происшествия, александр шварев, алишер усманов, москва