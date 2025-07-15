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Одному из авторов канала "ВЧК-ОГПУ"* грозит штраф - РИА Новости, 15.07.2025
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05:27 15.07.2025 (обновлено: 05:30 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/shtraf-2029144231.html
Одному из авторов канала "ВЧК-ОГПУ"* грозит штраф
Одному из авторов канала "ВЧК-ОГПУ"* грозит штраф - РИА Новости, 15.07.2025
Одному из авторов канала "ВЧК-ОГПУ"* грозит штраф
Одному из создателей и авторов Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ"* Александру Швареву** грозит штраф до 50 тысяч рублей за публикацию сообщений без плашки иноагента,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T05:27:00+03:00
2025-07-15T05:30:00+03:00
россия
происшествия
александр шварев
алишер усманов
москва
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Одному из создателей и авторов Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ"* Александру Швареву** грозит штраф до 50 тысяч рублей за публикацию сообщений без плашки иноагента, следует из картотеки дел.Протокол был составлен по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ за публикацию материалов в интернете без маркировки иноагента. Санкция статьи предусматривает для граждан наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей.Это уже второй протокол в отношении Шварева** за аналогичное правонарушение, в конце прошлого года он был оштрафован на 30 тысяч рублей, в апреле суд прекратил производство в связи с отсутствием события (состава административного правонарушения).Рассмотрение протокола назначено в Басманном суде Москвы на 8 августа, указывается в карточке дела.В июле 2024 года Минюст включил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ"*, на который подписаны более миллиона читателей, в список иноагентов.Александр Шварев** работал журналистом "Росбалта", в конце 2019 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. За полгода до этого в его доме прошел обыск, адвокат агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении об обыске фигурировала фамилия бизнесмена Алишера Усманова; как потом выяснилось из материалов дела, Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева.* Организация, признанная в России иностранным агентом.** Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.
https://ria.ru/20250712/varlamov-2028733899.html
https://ria.ru/20250712/inoagent-2028723919.html
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россия, происшествия, александр шварев, алишер усманов, москва
Россия, Происшествия, Александр Шварев, Алишер Усманов, Москва
Одному из авторов канала "ВЧК-ОГПУ"* грозит штраф

Автору канала ВЧК-ОГПУ Швареву грозит штраф за публикацию без плашки иноагента

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Одному из создателей и авторов Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ"* Александру Швареву** грозит штраф до 50 тысяч рублей за публикацию сообщений без плашки иноагента, следует из картотеки дел.
Протокол был составлен по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ за публикацию материалов в интернете без маркировки иноагента. Санкция статьи предусматривает для граждан наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей.
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Это уже второй протокол в отношении Шварева** за аналогичное правонарушение, в конце прошлого года он был оштрафован на 30 тысяч рублей, в апреле суд прекратил производство в связи с отсутствием события (состава административного правонарушения).
Рассмотрение протокола назначено в Басманном суде Москвы на 8 августа, указывается в карточке дела.
В июле 2024 года Минюст включил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ"*, на который подписаны более миллиона читателей, в список иноагентов.
Александр Шварев** работал журналистом "Росбалта", в конце 2019 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. За полгода до этого в его доме прошел обыск, адвокат агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении об обыске фигурировала фамилия бизнесмена Алишера Усманова; как потом выяснилось из материалов дела, Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева.
* Организация, признанная в России иностранным агентом.
** Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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12 июля, 08:35
 
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