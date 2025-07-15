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Трамп заявил о заключении "отличной" сделки с Индонезией

Трамп заявил о заключении "отличной" сделки с Индонезией - РИА Новости, 15.07.2025

Трамп заявил о заключении "отличной" сделки с Индонезией

Соединенные Штаты заключили "отличную" торговую сделку с Индонезией, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T17:14:00+03:00

2025-07-15T17:14:00+03:00

2025-07-15T17:14:00+03:00

экономика

индонезия

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты заключили "отличную" торговую сделку с Индонезией, заявил президент США Дональд Трамп. "Отличная сделка для всех только что заключена с Индонезией. Я вел переговоры напрямую с их уважаемым президентом. Подробности скоро!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. На прошлой неделе Трамп объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на продукцию ряда стран, включая Индонезию, товары из которой по новым правилам должны облагаться пошлиной при ввозе в США по ставке 32%.

https://ria.ru/20250715/trump-2029196312.html

индонезия

сша

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2025

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экономика, индонезия, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт