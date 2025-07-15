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Трамп заявил о заключении "отличной" сделки с Индонезией - РИА Новости, 15.07.2025
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17:14 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/sdelka-2029287683.html
Трамп заявил о заключении "отличной" сделки с Индонезией
Трамп заявил о заключении "отличной" сделки с Индонезией - РИА Новости, 15.07.2025
Трамп заявил о заключении "отличной" сделки с Индонезией
Соединенные Штаты заключили "отличную" торговую сделку с Индонезией, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:14:00+03:00
2025-07-15T17:14:00+03:00
экономика
индонезия
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты заключили "отличную" торговую сделку с Индонезией, заявил президент США Дональд Трамп. "Отличная сделка для всех только что заключена с Индонезией. Я вел переговоры напрямую с их уважаемым президентом. Подробности скоро!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. На прошлой неделе Трамп объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на продукцию ряда стран, включая Индонезию, товары из которой по новым правилам должны облагаться пошлиной при ввозе в США по ставке 32%.
https://ria.ru/20250715/trump-2029196312.html
индонезия
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экономика, индонезия, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Индонезия, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил о заключении "отличной" сделки с Индонезией

Трамп: США заключили отличную торговую сделку с Индонезией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты заключили "отличную" торговую сделку с Индонезией, заявил президент США Дональд Трамп.
"Отличная сделка для всех только что заключена с Индонезией. Я вел переговоры напрямую с их уважаемым президентом. Подробности скоро!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
На прошлой неделе Трамп объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на продукцию ряда стран, включая Индонезию, товары из которой по новым правилам должны облагаться пошлиной при ввозе в США по ставке 32%.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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ЭкономикаИндонезияСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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