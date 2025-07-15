Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз ввел санкции против девяти российских физлиц и шести организаций - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 15.07.2025 (обновлено: 21:02 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/sanktsii-2029332600.html
Евросоюз ввел санкции против девяти российских физлиц и шести организаций
Евросоюз ввел санкции против девяти российских физлиц и шести организаций - РИА Новости, 15.07.2025
Евросоюз ввел санкции против девяти российских физлиц и шести организаций
Совет ЕС во вторник ввел в действие новые антироссийские санкции в отношении 9 физлиц и 6 организаций за якобы "дестабилизирующую деятельность", следует из... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T21:01:00+03:00
2025-07-15T21:02:00+03:00
россия
евросоюз
российская телевизионная и радиовещательная сеть
в мире
санкции
санкции в отношении россии
украина
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Совет ЕС во вторник ввел в действие новые антироссийские санкции в отношении 9 физлиц и 6 организаций за якобы "дестабилизирующую деятельность", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Сообщается, что под ограничения попали, в частности, ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", Ассоциация журналистов БРИКС и "Центр геополитических экспертиз", другие организации, а также их руководители, ряд военных, блоггер с двойным австралийско-российским гражданством и два гражданина Молдавии. Санкции предусматривают заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки в Евросоюз. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 17 пакетов санкций против РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029249937.html
https://ria.ru/20250513/putin-2016709949.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, российская телевизионная и радиовещательная сеть, в мире, санкции, санкции в отношении россии, украина, брикс
Россия, Евросоюз, Российская телевизионная и радиовещательная сеть, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Украина, БРИКС
Евросоюз ввел санкции против девяти российских физлиц и шести организаций

ЕС внес 9 физлиц и 6 организаций в санкции против РФ якобы за дестабилизацию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Совет ЕС во вторник ввел в действие новые антироссийские санкции в отношении 9 физлиц и 6 организаций за якобы "дестабилизирующую деятельность", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Сообщается, что под ограничения попали, в частности, ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", Ассоциация журналистов БРИКС и "Центр геополитических экспертиз", другие организации, а также их руководители, ряд военных, блоггер с двойным австралийско-российским гражданством и два гражданина Молдавии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Евросоюз сам понесет ущерб из-за санкционной войны, заявил Лавров
Вчера, 14:43
Санкции предусматривают заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки в Евросоюз.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 17 пакетов санкций против РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Придурки: Путин о тех, кто вводит санкции против России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин назвал придурками тех, кто вводит санкции против России
13 мая, 16:19
 
РоссияЕвросоюзРоссийская телевизионная и радиовещательная сетьВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииУкраинаБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала