https://ria.ru/20250715/sanktsii-2029332600.html

Евросоюз ввел санкции против девяти российских физлиц и шести организаций

Евросоюз ввел санкции против девяти российских физлиц и шести организаций - РИА Новости, 15.07.2025

Евросоюз ввел санкции против девяти российских физлиц и шести организаций

Совет ЕС во вторник ввел в действие новые антироссийские санкции в отношении 9 физлиц и 6 организаций за якобы "дестабилизирующую деятельность", следует из... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T21:01:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Совет ЕС во вторник ввел в действие новые антироссийские санкции в отношении 9 физлиц и 6 организаций за якобы "дестабилизирующую деятельность", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Сообщается, что под ограничения попали, в частности, ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", Ассоциация журналистов БРИКС и "Центр геополитических экспертиз", другие организации, а также их руководители, ряд военных, блоггер с двойным австралийско-российским гражданством и два гражданина Молдавии. Санкции предусматривают заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки в Евросоюз. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 17 пакетов санкций против РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250715/lavrov-2029249937.html

https://ria.ru/20250513/putin-2016709949.html

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россия, евросоюз, российская телевизионная и радиовещательная сеть, в мире, санкции, санкции в отношении россии, украина, брикс