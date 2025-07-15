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Новые санкции против России не согласовали из-за Словакии, заявила Каллас
Новые санкции против России не согласовали из-за Словакии, заявила Каллас - РИА Новости, 15.07.2025
Новые санкции против России не согласовали из-за Словакии, заявила Каллас
Главы МИД ЕС не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России, этому помешала Словакия, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:00:00+03:00
2025-07-15T18:00:00+03:00
2025-07-15T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Главы МИД ЕС не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России, этому помешала Словакия, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас."Я очень опечалена тем, что мы сегодня не достигли соглашения. Должна сказать, что мы были очень близки к тому, чтобы убедить Словакию. Комиссия предоставила Словакии то, о чем она просила, теперь мяч на их стороне", - сказала она журналистам.
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словакия, россия, кайя каллас, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, экономика, в мире
Словакия, Россия, Кайя Каллас, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика, В мире
Новые санкции против России не согласовали из-за Словакии, заявила Каллас
Каллас: Словакии направили предложения, чтобы она одобрила санкции против России