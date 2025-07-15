https://ria.ru/20250715/sanktsii-2029136582.html

В ЕП рассказали об обсуждении 19-го пакета антироссийских санкций

В ЕП рассказали об обсуждении 19-го пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 15.07.2025

В ЕП рассказали об обсуждении 19-го пакета антироссийских санкций

Обсуждения 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза уже ведутся, хоть и неофициально, заявил депутат Европарламента Томаш Здеховский "Известиям". РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T02:46:00+03:00

2025-07-15T02:46:00+03:00

2025-07-15T02:46:00+03:00

россия

словакия

брюссель

роберт фицо

европарламент

евросоюз

северный поток

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Обсуждения 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза уже ведутся, хоть и неофициально, заявил депутат Европарламента Томаш Здеховский "Известиям". "Обсуждения 19-го пакета уже ведутся, хотя и находятся на ранней и неофициальной стадии. Главная проблема заключается в усталости от санкций - не политической, а технической. После 18 пакетов ограничения были введены против большинства очевидных объектов санкций. Теперь основное внимание уделяется ужесточению контроля (например, в отношении обхода санкций через третьи страны), расширению вторичных ограничений, уточнению экспортно-импортного контроля", - сказал Здеховский. Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече во вторник в Брюсселе обсудят очередной, 18-й пакет санкций против России. Ранее 18-й пакет антироссийских санкций заблокировала Словакия. Он должен включить ограничения против газопроводов "Северный поток", российских банков, а также понижение "потолка" цен на российскую нефть и запрет на импорт всех российских энергоносителей, но пока ограничения не удалось согласовать на техническом уровне постоянных представителей стран ЕС. В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Вечером в понедельник Фицо сообщил, что Словакия получила от Европейской комиссии проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов в обмен на голосование за новые санкции против РФ. Он отметил, что полученные предложения передаст главам политических партий от коалиции и оппозиции для изучения.

https://ria.ru/20250715/ssha-2029131125.html

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Дарья Буймова

россия, словакия, брюссель, роберт фицо, европарламент, евросоюз, северный поток, санкции в отношении россии, в мире