В ЕП рассказали об обсуждении 19-го пакета антироссийских санкций
Депутат ЕП Здеховский: обсуждения 19-го пакета антироссийских санкций уже идут
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Обсуждения 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза уже ведутся, хоть и неофициально, заявил депутат Европарламента Томаш Здеховский "Известиям".
"Обсуждения 19-го пакета уже ведутся, хотя и находятся на ранней и неофициальной стадии. Главная проблема заключается в усталости от санкций - не политической, а технической. После 18 пакетов ограничения были введены против большинства очевидных объектов санкций. Теперь основное внимание уделяется ужесточению контроля (например, в отношении обхода санкций через третьи страны), расширению вторичных ограничений, уточнению экспортно-импортного контроля", - сказал Здеховский.
Ранее 18-й пакет антироссийских санкций заблокировала Словакия. Он должен включить ограничения против газопроводов "Северный поток", российских банков, а также понижение "потолка" цен на российскую нефть и запрет на импорт всех российских энергоносителей, но пока ограничения не удалось согласовать на техническом уровне постоянных представителей стран ЕС.
В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Вечером в понедельник Фицо сообщил, что Словакия получила от Европейской комиссии проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов в обмен на голосование за новые санкции против РФ. Он отметил, что полученные предложения передаст главам политических партий от коалиции и оппозиции для изучения.