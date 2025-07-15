https://ria.ru/20250715/samolety-2029268025.html

Мишустин рассказал, когда начнут серийное производство МС-21 и "Байкала"

Мишустин рассказал, когда начнут серийное производство МС-21 и "Байкала" - РИА Новости, 15.07.2025

Мишустин рассказал, когда начнут серийное производство МС-21 и "Байкала"

Самолеты МС-21 и "Байкал" должны быть готовы к серийному производству в конце следующего года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:00:00+03:00

2025-07-15T16:00:00+03:00

2025-07-15T16:00:00+03:00

экономика

россия

жуковский

екатеринбург

михаил мишустин

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ростех

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Самолеты МС-21 и "Байкал" должны быть готовы к серийному производству в конце следующего года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии по развитию авиационной промышленности. "МС-21 и "Байкал" должны быть готовы к запуску в серию, соответственно, по планам, которые у нас есть, в октябре и декабре следующего года", — сказал Мишустин. Он добавил, что, по данным Минпромторга РФ, окончание сертификации обновленного самолета "Суперджет" с двигателем ПД-8 и регионального лайнера Ил-114 ожидается не позднее декабря этого года. В начале июля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что первый полет импортозамещенного самолета МС-21 со всеми российскими системами ожидается в августе текущего года. "Ростех" отмечал в конце июня, что полностью импортозамещенный самолет МС-21 находится в цехе окончательной сборки и скоро подключится к программе сертификационных испытаний. МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, уже приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском. МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Авиаперевозчик рассчитывает начать начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года. В свою очередь девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров. Алиханов в сентябре прошлого года говорил, что сертификация самолетов "Байкал" и поставка первых пяти воздушных судов ожидаются в 2026 году.

https://ria.ru/20250715/samolety-2029267259.html

https://ria.ru/20250715/samolety-2029261494.html

россия

жуковский

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, жуковский, екатеринбург, михаил мишустин, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех, аэрофлот, мс-21, ил-114-300, ан-2