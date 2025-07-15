https://ria.ru/20250715/samolety-2029267259.html
Мишустин призвал актуализировать график поставок самолетов
Мишустин призвал актуализировать график поставок самолетов - РИА Новости, 15.07.2025
Мишустин призвал актуализировать график поставок самолетов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года с учетом текущих вызовов нуждается в пересмотре, РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:55:00+03:00
2025-07-15T15:55:00+03:00
2025-07-15T15:55:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года с учетом текущих вызовов нуждается в пересмотре, в частности, необходимо актуализировать график поставок воздушных судов по годам, исходя из текущей ситуации. Об этом глава правительства заявил в ходе стратсессии по развитию авиационной промышленности. Мишустин напомнил, что комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года была утверждена 3 года назад для системной поддержки строительства и модернизации производственной базы. "С учетом новых вызовов она нуждается в пересмотре. Требуется актуализировать и график поставок воздушных судов по годам, исходя из конкретной текущей ситуации", - сказал Мишустин. Он назвал серьезной задачу, связанную с реализацией инвестиционных проектов по расширению производственных мощностей на всех предприятиях.
https://ria.ru/20250715/samolety-2029261494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал актуализировать график поставок самолетов
Мишустин: программа развития авиаотрасли до 2030 года нуждается в пересмотре