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Мишустин призвал актуализировать график поставок самолетов - РИА Новости, 15.07.2025
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15:55 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/samolety-2029267259.html
Мишустин призвал актуализировать график поставок самолетов
Мишустин призвал актуализировать график поставок самолетов - РИА Новости, 15.07.2025
Мишустин призвал актуализировать график поставок самолетов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года с учетом текущих вызовов нуждается в пересмотре, РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:55:00+03:00
2025-07-15T15:55:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года с учетом текущих вызовов нуждается в пересмотре, в частности, необходимо актуализировать график поставок воздушных судов по годам, исходя из текущей ситуации. Об этом глава правительства заявил в ходе стратсессии по развитию авиационной промышленности. Мишустин напомнил, что комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года была утверждена 3 года назад для системной поддержки строительства и модернизации производственной базы. "С учетом новых вызовов она нуждается в пересмотре. Требуется актуализировать и график поставок воздушных судов по годам, исходя из конкретной текущей ситуации", - сказал Мишустин. Он назвал серьезной задачу, связанную с реализацией инвестиционных проектов по расширению производственных мощностей на всех предприятиях.
https://ria.ru/20250715/samolety-2029261494.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал актуализировать график поставок самолетов

Мишустин: программа развития авиаотрасли до 2030 года нуждается в пересмотре

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года с учетом текущих вызовов нуждается в пересмотре, в частности, необходимо актуализировать график поставок воздушных судов по годам, исходя из текущей ситуации.
Об этом глава правительства заявил в ходе стратсессии по развитию авиационной промышленности. Мишустин напомнил, что комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года была утверждена 3 года назад для системной поддержки строительства и модернизации производственной базы.
«
"С учетом новых вызовов она нуждается в пересмотре. Требуется актуализировать и график поставок воздушных судов по годам, исходя из конкретной текущей ситуации", - сказал Мишустин.
Он назвал серьезной задачу, связанную с реализацией инвестиционных проектов по расширению производственных мощностей на всех предприятиях.
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