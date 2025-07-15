https://ria.ru/20250715/samolety-2029267259.html

Мишустин призвал актуализировать график поставок самолетов

Мишустин призвал актуализировать график поставок самолетов - РИА Новости, 15.07.2025

Мишустин призвал актуализировать график поставок самолетов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года с учетом текущих вызовов нуждается в пересмотре, РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:55:00+03:00

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экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года с учетом текущих вызовов нуждается в пересмотре, в частности, необходимо актуализировать график поставок воздушных судов по годам, исходя из текущей ситуации. Об этом глава правительства заявил в ходе стратсессии по развитию авиационной промышленности. Мишустин напомнил, что комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года была утверждена 3 года назад для системной поддержки строительства и модернизации производственной базы. "С учетом новых вызовов она нуждается в пересмотре. Требуется актуализировать и график поставок воздушных судов по годам, исходя из конкретной текущей ситуации", - сказал Мишустин. Он назвал серьезной задачу, связанную с реализацией инвестиционных проектов по расширению производственных мощностей на всех предприятиях.

https://ria.ru/20250715/samolety-2029261494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин