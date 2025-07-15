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Мишустин рассказал, каким должен быть российский воздушный флот - РИА Новости, 15.07.2025
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15:28 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/samolety-2029261494.html
Мишустин рассказал, каким должен быть российский воздушный флот
Мишустин рассказал, каким должен быть российский воздушный флот - РИА Новости, 15.07.2025
Мишустин рассказал, каким должен быть российский воздушный флот
Российский воздушный флот должен быть основан на отечественных технологических решениях и мощной производственной базе, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:28:00+03:00
2025-07-15T15:28:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский воздушный флот должен быть основан на отечественных технологических решениях и мощной производственной базе, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Без сомнения нашей стране нужен современный воздушный флот, основанный на собственных технологических решениях и мощной производственной базе", - сообщил Мишустин во вторник на стратегической сессии "Развитие авиационной промышленности" .
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал, каким должен быть российский воздушный флот

Мишустин: воздушный флот России должен быть основан на отечественных технологиях

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21 в небе
Самолет МС-21 в небе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Самолет МС-21 в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский воздушный флот должен быть основан на отечественных технологических решениях и мощной производственной базе, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Без сомнения нашей стране нужен современный воздушный флот, основанный на собственных технологических решениях и мощной производственной базе", - сообщил Мишустин во вторник на стратегической сессии "Развитие авиационной промышленности" .
Стратегическая сессия правительства Развитие авиационной промышленности - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Мишустин назвал сумму, которую направят на развитие российского авиапрома
15:14
 
РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
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