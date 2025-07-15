https://ria.ru/20250715/samolety-2029261494.html

Мишустин рассказал, каким должен быть российский воздушный флот

Мишустин рассказал, каким должен быть российский воздушный флот - РИА Новости, 15.07.2025

Мишустин рассказал, каким должен быть российский воздушный флот

Российский воздушный флот должен быть основан на отечественных технологических решениях и мощной производственной базе, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:28:00+03:00

2025-07-15T15:28:00+03:00

2025-07-15T15:28:00+03:00

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский воздушный флот должен быть основан на отечественных технологических решениях и мощной производственной базе, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Без сомнения нашей стране нужен современный воздушный флот, основанный на собственных технологических решениях и мощной производственной базе", - сообщил Мишустин во вторник на стратегической сессии "Развитие авиационной промышленности" .

https://ria.ru/20250715/aviastroenie-2029259407.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, экономика