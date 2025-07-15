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Мишустин рассказал, каким должен быть российский воздушный флот
Мишустин рассказал, каким должен быть российский воздушный флот - РИА Новости, 15.07.2025
Мишустин рассказал, каким должен быть российский воздушный флот
Российский воздушный флот должен быть основан на отечественных технологических решениях и мощной производственной базе, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:28:00+03:00
2025-07-15T15:28:00+03:00
2025-07-15T15:28:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский воздушный флот должен быть основан на отечественных технологических решениях и мощной производственной базе, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Без сомнения нашей стране нужен современный воздушный флот, основанный на собственных технологических решениях и мощной производственной базе", - сообщил Мишустин во вторник на стратегической сессии "Развитие авиационной промышленности" .
https://ria.ru/20250715/aviastroenie-2029259407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал, каким должен быть российский воздушный флот
Мишустин: воздушный флот России должен быть основан на отечественных технологиях