https://ria.ru/20250715/samoleta-2029303987.html
При крушении легкомоторного самолета в Румынии погиб пилот
При крушении легкомоторного самолета в Румынии погиб пилот - РИА Новости, 15.07.2025
При крушении легкомоторного самолета в Румынии погиб пилот
Легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, разбился недалеко от румынского города Орэштие, пилот погиб, пассажир доставлен в больницу,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:13:00+03:00
2025-07-15T18:13:00+03:00
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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, разбился недалеко от румынского города Орэштие, пилот погиб, пассажир доставлен в больницу, сообщила пресс-служба инспекции по чрезвычайным ситуациям уезда Хунедоара. "Небольшой самолет, на борту которого находились два человека, потерпел крушение во вторник днем недалеко от зоны отдыха в муниципалитете Орэштие. К сожалению, у пилота самолета были травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении, опубликованном на странице инспекции в соцсети Facebook. Пассажир был найден без сознания, медицинские бригады стабилизировали его состояние и доставили пострадавшего в ближайшую больницу. На месте происшествия находятся военные пожарные из отряда Орэштие, а также эксперты, которые должны будут установить причину крушения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250714/samolet-2029111999.html
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в мире, румыния
При крушении легкомоторного самолета в Румынии погиб пилот
В Румынии разбился легкомоторный самолет, погиб пилот, пострадал пассажир
КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, разбился недалеко от румынского города Орэштие, пилот погиб, пассажир доставлен в больницу, сообщила пресс-служба инспекции по чрезвычайным ситуациям уезда Хунедоара.
"Небольшой самолет, на борту которого находились два человека, потерпел крушение во вторник днем недалеко от зоны отдыха в муниципалитете Орэштие. К сожалению, у пилота самолета были травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении, опубликованном на странице инспекции в соцсети Facebook.
Пассажир был найден без сознания, медицинские бригады стабилизировали его состояние и доставили пострадавшего в ближайшую больницу.
На месте происшествия находятся военные пожарные из отряда Орэштие, а также эксперты, которые должны будут установить причину крушения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.