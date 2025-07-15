https://ria.ru/20250715/samoleta-2029303987.html

При крушении легкомоторного самолета в Румынии погиб пилот

При крушении легкомоторного самолета в Румынии погиб пилот - РИА Новости, 15.07.2025

При крушении легкомоторного самолета в Румынии погиб пилот

Легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, разбился недалеко от румынского города Орэштие, пилот погиб, пассажир доставлен в больницу,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:13:00+03:00

2025-07-15T18:13:00+03:00

2025-07-15T18:13:00+03:00

в мире

румыния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029303838_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_a4d6d94eed2e14a546e8e78e306111ac.jpg

КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, разбился недалеко от румынского города Орэштие, пилот погиб, пассажир доставлен в больницу, сообщила пресс-служба инспекции по чрезвычайным ситуациям уезда Хунедоара. "Небольшой самолет, на борту которого находились два человека, потерпел крушение во вторник днем недалеко от зоны отдыха в муниципалитете Орэштие. К сожалению, у пилота самолета были травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении, опубликованном на странице инспекции в соцсети Facebook. Пассажир был найден без сознания, медицинские бригады стабилизировали его состояние и доставили пострадавшего в ближайшую больницу. На месте происшествия находятся военные пожарные из отряда Орэштие, а также эксперты, которые должны будут установить причину крушения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250714/samolet-2029111999.html

https://ria.ru/20250712/prichina-2028703634.html

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния