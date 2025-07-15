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В поездах РЖД исчезнут гравитационные туалеты
В поездах РЖД исчезнут гравитационные туалеты - РИА Новости, 16.07.2025
В поездах РЖД исчезнут гравитационные туалеты
Вагонов с гравитационными туалетными в парке РЖД остались единицы, а в течение ближайших нескольких лет они исчезнут совсем, как и понятие "санитарная зона",... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-15T23:42:00+03:00
2025-07-15T23:42:00+03:00
2025-07-16T08:27:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вагонов с гравитационными туалетными в парке РЖД остались единицы, а в течение ближайших нескольких лет они исчезнут совсем, как и понятие "санитарная зона", сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. Пассажиры, которые еще несколько лет назад путешествовали в поездах, помнят гравитационные туалеты и санитарные зоны, когда санузлы закрывались за определенное время до прибытия поезда на станцию. РИА Новости поинтересовалось, есть ли еще в парке РЖД поезда с гравитационными туалетами и как скоро их совсем не останется. "Их уже сейчас единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходится использовать эти вагоны, то это какие-то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок", - сказал Колесников. Он отметил, что во всех остальных случаях РЖД ставят вагоны с биотуалетами и современными санитарными узлами. На вопрос, исчезнет ли тогда понятие "санитарная зона", Колесников ответил: "Очевидно. В них не будет необходимости".
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РЖД, Россия, Туризм, Новости - Туризм, Общество
В поездах РЖД исчезнут гравитационные туалеты
РЖД: гравитационные туалеты полностью исчезнут из поездов через несколько лет
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вагонов с гравитационными туалетными в парке РЖД остались единицы, а в течение ближайших нескольких лет они исчезнут совсем, как и понятие "санитарная зона", сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
Пассажиры, которые еще несколько лет назад путешествовали в поездах, помнят гравитационные туалеты и санитарные зоны, когда санузлы закрывались за определенное время до прибытия поезда на станцию. РИА Новости поинтересовалось, есть ли еще в парке РЖД
поезда с гравитационными туалетами и как скоро их совсем не останется.
"Их уже сейчас единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходится использовать эти вагоны, то это какие-то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок", - сказал Колесников.
Он отметил, что во всех остальных случаях РЖД ставят вагоны с биотуалетами и современными санитарными узлами.
На вопрос, исчезнет ли тогда понятие "санитарная зона", Колесников ответил: "Очевидно. В них не будет необходимости".