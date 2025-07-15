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РЖД стали охлаждать вагоны перед посадкой пассажиров

РЖД стали охлаждать вагоны перед посадкой пассажиров - РИА Новости, 15.07.2025

РЖД стали охлаждать вагоны перед посадкой пассажиров

РЖД в жаркую погоду стали охлаждать вагоны перед посадкой пассажиров, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T23:00:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. РЖД в жаркую погоду стали охлаждать вагоны перед посадкой пассажиров, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. Пассажиры в прошлом году жаловались на жару и неработающие кондиционеры в поездах. Колесников ранее рассказал, что компания провела большую работу для минимизации случаев с неработающими кондиционерами. "Еще одно важное мероприятие, которым мы занимаемся, – это наращивание инфраструктуры для подготовки вагонов перед рейсом. Речь идет о возможности подключать вагоны к электропитанию и заранее настраивать работу установок кондиционирования", - сообщил Колесников. Корреспондент РИА Новости уточнил, правильно ли он понимает, что речь идет о подаче вагонов под посадку уже охлажденными: с прохладной комфортной температурой внутри. "Безусловно. И тогда не надо включать в вагоне во время отправления системы кондиционирования на максимальные режимы. Собственно, поломки обычно в этот период и происходят, когда режимы работы установок становятся запредельными", - указал Колесников.

https://ria.ru/20250713/vrach-2028829367.html

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