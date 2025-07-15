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В РЖД рассказали о борьбе с перекупщиками билетов на юг

В РЖД рассказали о борьбе с перекупщиками билетов на юг - РИА Новости, 15.07.2025

В РЖД рассказали о борьбе с перекупщиками билетов на юг

РЖД с помощью программ и IT-решений борются со спекулянтами - перекупщиками билетов на популярные южные поезда, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T21:41:00+03:00

2025-07-15T21:41:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. РЖД с помощью программ и IT-решений борются со спекулянтами - перекупщиками билетов на популярные южные поезда, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. Пассажиры, желающие купить билеты на южные курорты, жаловались, что в старт продаж места быстро раскупают. РЖД поясняли, что причиной исчезновения билетов отчасти являются боты-перекупщики. Колесников отметил, что за прошлый год сделано достаточно много для решения проблемы с перекупщиками билетов. "Мы ввели алгоритмы, прерывающие возможность быстрого возврата билетов в продажу. Спекулянты через "Авито" предлагали помощь в оформлении билета, покупали его на себя, поздно ночью возвращали этот билет и тут же выкупали на паспортные данные, которые передавались. Как только изменился алгоритм, и билеты стали возвращаться в продажу не сразу, а через 2 часа или под утро, вопрос сам собой уже начал в некоторой степени сниматься", - рассказал он. Также, напомнил он, запущен "лист ожидания" на освободившиеся билеты. За год пассажиры оставили около 3,8 миллиона заявок и оформили более 720 тысяч билетов. "В среднем до 10% пассажиров меняют планы по поездке в силу ряда обстоятельств и возвращают билеты. Абсолютно последовательно и логично, что они оформляются в листе ожидания на тех, кто в них больше всего нуждается с учетом живой очереди", - рассказал Колесников. Он отметил, что РЖД в прошлом году фиксировали значительный объем билетов, которые выкупались специально составленными программами. Боты формировали массовые запросы на отдельные направления. "Когда говорим, например, об отсутствии билетов на поезда, понятно, что есть поезда, которые наиболее любимы у наших пассажиров на юг: это поезд №102 "Премиум" и двухэтажный поезд №104 в Адлер, №20 "Тихий Дон" и №30 "Премиум" в Ростов-на-Дону или отдельные нумерации в сторону Анапы или Новороссийска. Они выкупаются в первую очередь", - пояснил замглавы РЖД. При этом он отметил, что РЖД назначили на летний сезон 170 поездов на юг. "Это фактически в два раза больше обычного графика. И всегда есть свободные билеты на какие-то из поездов, следующих по тем же направлениям. При этом мы понимаем, что необходимо обеспечивать доступность билетов и на наиболее востребованные поезда, убирая элемент, назовем это, "непотребительского выкупа билетов", - добавил Колесников.

https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028441140.html

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