В РЖД рассказали о борьбе с перекупщиками билетов на юг
РЖД борются с перекупщиками билетов на юг с помощью программ и IT-решений
Пассажиры на железнодорожном вокзале в Адлере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. РЖД с помощью программ и IT-решений борются со спекулянтами - перекупщиками билетов на популярные южные поезда, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
Пассажиры, желающие купить билеты на южные курорты, жаловались, что в старт продаж места быстро раскупают. РЖД поясняли, что причиной исчезновения билетов отчасти являются боты-перекупщики. Колесников отметил, что за прошлый год сделано достаточно много для решения проблемы с перекупщиками билетов.
В Геленджик — теперь на самолете: рейсы, цены, отели
11 июля, 08:00
"Мы ввели алгоритмы, прерывающие возможность быстрого возврата билетов в продажу. Спекулянты через "Авито" предлагали помощь в оформлении билета, покупали его на себя, поздно ночью возвращали этот билет и тут же выкупали на паспортные данные, которые передавались. Как только изменился алгоритм, и билеты стали возвращаться в продажу не сразу, а через 2 часа или под утро, вопрос сам собой уже начал в некоторой степени сниматься", - рассказал он.
Также, напомнил он, запущен "лист ожидания" на освободившиеся билеты. За год пассажиры оставили около 3,8 миллиона заявок и оформили более 720 тысяч билетов.
"В среднем до 10% пассажиров меняют планы по поездке в силу ряда обстоятельств и возвращают билеты. Абсолютно последовательно и логично, что они оформляются в листе ожидания на тех, кто в них больше всего нуждается с учетом живой очереди", - рассказал Колесников.
Он отметил, что РЖД в прошлом году фиксировали значительный объем билетов, которые выкупались специально составленными программами. Боты формировали массовые запросы на отдельные направления.
Золотой песок и галька: лучшие пляжи Анапы
30 апреля, 18:27
"Когда говорим, например, об отсутствии билетов на поезда, понятно, что есть поезда, которые наиболее любимы у наших пассажиров на юг: это поезд №102 "Премиум" и двухэтажный поезд №104 в Адлер, №20 "Тихий Дон" и №30 "Премиум" в Ростов-на-Дону или отдельные нумерации в сторону Анапы или Новороссийска. Они выкупаются в первую очередь", - пояснил замглавы РЖД.
При этом он отметил, что РЖД назначили на летний сезон 170 поездов на юг.
"Это фактически в два раза больше обычного графика. И всегда есть свободные билеты на какие-то из поездов, следующих по тем же направлениям. При этом мы понимаем, что необходимо обеспечивать доступность билетов и на наиболее востребованные поезда, убирая элемент, назовем это, "непотребительского выкупа билетов", - добавил Колесников.