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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности ходьбы босиком по лужам
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности ходьбы босиком по лужам - РИА Новости, 15.07.2025
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности ходьбы босиком по лужам
Ходьба босиком по лужам и дождевой воде может привести к травмам, порезам и опасным инфекциям, вплоть до столбняка, заявила журналистам терапевт Центральной... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T23:55:00+03:00
2025-07-15T23:55:00+03:00
2025-07-15T23:55:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ходьба босиком по лужам и дождевой воде может привести к травмам, порезам и опасным инфекциям, вплоть до столбняка, заявила журналистам терапевт Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Элина Баксичева. Она отметила, что бег босиком по лужам в городе - это опасное занятие. В непрозрачной воде не видно острых предметов, которыми можно пораниться. Также вода в лужах содержит уличную грязь, смытую дождем: техногенную и биологическую. "Лучше по возможности избегать контакта кожи с водой из луж и дождевой водой, стекающей по асфальту после дождя. В противном случае – травмы, порезы и опасные инфекции, вплоть до столбняка. Эта инфекция вполне реальна при попадании земли в свежую рану. Поэтому рекомендуется во время летнего дождя надевать защитную обувь – сапоги или калоши", - добавила специалист.
https://ria.ru/20250715/rotavirus-1768957099.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности ходьбы босиком по лужам
Врач Баксичева: бег босиком по лужам может привести к травмам и инфекциям
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ходьба босиком по лужам и дождевой воде может привести к травмам, порезам и опасным инфекциям, вплоть до столбняка, заявила журналистам терапевт Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Элина Баксичева.
Она отметила, что бег босиком по лужам в городе - это опасное занятие. В непрозрачной воде не видно острых предметов, которыми можно пораниться. Также вода в лужах содержит уличную грязь, смытую дождем: техногенную и биологическую.
"Лучше по возможности избегать контакта кожи с водой из луж и дождевой водой, стекающей по асфальту после дождя. В противном случае – травмы, порезы и опасные инфекции, вплоть до столбняка. Эта инфекция вполне реальна при попадании земли в свежую рану. Поэтому рекомендуется во время летнего дождя надевать защитную обувь – сапоги или калоши", - добавила специалист.