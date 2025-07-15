https://ria.ru/20250715/rospotrebnadzor-2029344410.html

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности ходьбы босиком по лужам

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности ходьбы босиком по лужам - РИА Новости, 15.07.2025

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности ходьбы босиком по лужам

Ходьба босиком по лужам и дождевой воде может привести к травмам, порезам и опасным инфекциям, вплоть до столбняка, заявила журналистам терапевт Центральной... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T23:55:00+03:00

2025-07-15T23:55:00+03:00

2025-07-15T23:55:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ходьба босиком по лужам и дождевой воде может привести к травмам, порезам и опасным инфекциям, вплоть до столбняка, заявила журналистам терапевт Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Элина Баксичева. Она отметила, что бег босиком по лужам в городе - это опасное занятие. В непрозрачной воде не видно острых предметов, которыми можно пораниться. Также вода в лужах содержит уличную грязь, смытую дождем: техногенную и биологическую. "Лучше по возможности избегать контакта кожи с водой из луж и дождевой водой, стекающей по асфальту после дождя. В противном случае – травмы, порезы и опасные инфекции, вплоть до столбняка. Эта инфекция вполне реальна при попадании земли в свежую рану. Поэтому рекомендуется во время летнего дождя надевать защитную обувь – сапоги или калоши", - добавила специалист.

https://ria.ru/20250715/rotavirus-1768957099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)