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В Госдуме назвали смену риторики Трампа в адрес России ошибкой - РИА Новости, 15.07.2025
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10:37 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/ritorika-2029180045.html
В Госдуме назвали смену риторики Трампа в адрес России ошибкой
В Госдуме назвали смену риторики Трампа в адрес России ошибкой - РИА Новости, 15.07.2025
В Госдуме назвали смену риторики Трампа в адрес России ошибкой
Президент США Дональд Трамп допускает ошибку, решив сменить риторику по отношению к России на ультиматумы и угрозы, поделился мнением с РИА Новости депутат... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:37:00+03:00
2025-07-15T10:37:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допускает ошибку, решив сменить риторику по отношению к России на ультиматумы и угрозы, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. В понедельник Трамп заявил, что очень недоволен Россией и намерен ввести очень жесткие пошлины, если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине составит около 100%. Он выразил надежду, что до этого не дойдет. После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть. "Трамп допускает стратегическую ошибку, если решил сменить риторику по отношению к России на ультиматумы и угрозы. Россия самодостаточное суверенное государство, и с ней подобные методы и приемы не сработают", - сказал Шеремет. По его словам, попытка Трампа спасти киевский режим путем поставок ему новой партии оружия бесперспективна. "Попытка спасти, словно "Титаник", тонущий террористический киевский режим в бурлящем море коррупции и неонацистских амбиций, с помощью очередных поставок оружия, используемого для убийства мирных граждан, безответственна и бесперспективна", - добавил депутат. По словам Шеремета, решение Трампа не изменит расклад сил на существующем театре боевых действий и не вернет Америке былое величие, но оно может выставить президента США в дурном свете и пошатнуть его имидж миротворца.
https://ria.ru/20250715/klichko-2029175682.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме назвали смену риторики Трампа в адрес России ошибкой

Шеремет: Трамп допустил ошибку, изменив риторику по отношению к РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допускает ошибку, решив сменить риторику по отношению к России на ультиматумы и угрозы, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
В понедельник Трамп заявил, что очень недоволен Россией и намерен ввести очень жесткие пошлины, если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине составит около 100%. Он выразил надежду, что до этого не дойдет. После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Кличко отреагировал на ультиматум Трампа России
10:16
"Трамп допускает стратегическую ошибку, если решил сменить риторику по отношению к России на ультиматумы и угрозы. Россия самодостаточное суверенное государство, и с ней подобные методы и приемы не сработают", - сказал Шеремет.
По его словам, попытка Трампа спасти киевский режим путем поставок ему новой партии оружия бесперспективна.
"Попытка спасти, словно "Титаник", тонущий террористический киевский режим в бурлящем море коррупции и неонацистских амбиций, с помощью очередных поставок оружия, используемого для убийства мирных граждан, безответственна и бесперспективна", - добавил депутат.
По словам Шеремета, решение Трампа не изменит расклад сил на существующем театре боевых действий и не вернет Америке былое величие, но оно может выставить президента США в дурном свете и пошатнуть его имидж миротворца.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
СМИ сообщили об "ударе" по Трампу из-за ультиматума России
09:45
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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