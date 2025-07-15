В Госдуме назвали смену риторики Трампа в адрес России ошибкой
Шеремет: Трамп допустил ошибку, изменив риторику по отношению к РФ
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допускает ошибку, решив сменить риторику по отношению к России на ультиматумы и угрозы, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
В понедельник Трамп заявил, что очень недоволен Россией и намерен ввести очень жесткие пошлины, если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине составит около 100%. Он выразил надежду, что до этого не дойдет. После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
"Трамп допускает стратегическую ошибку, если решил сменить риторику по отношению к России на ультиматумы и угрозы. Россия самодостаточное суверенное государство, и с ней подобные методы и приемы не сработают", - сказал Шеремет.
По его словам, попытка Трампа спасти киевский режим путем поставок ему новой партии оружия бесперспективна.
"Попытка спасти, словно "Титаник", тонущий террористический киевский режим в бурлящем море коррупции и неонацистских амбиций, с помощью очередных поставок оружия, используемого для убийства мирных граждан, безответственна и бесперспективна", - добавил депутат.