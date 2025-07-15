https://ria.ru/20250715/ritorika-2029180045.html

В Госдуме назвали смену риторики Трампа в адрес России ошибкой

В Госдуме назвали смену риторики Трампа в адрес России ошибкой - РИА Новости, 15.07.2025

В Госдуме назвали смену риторики Трампа в адрес России ошибкой

Президент США Дональд Трамп допускает ошибку, решив сменить риторику по отношению к России на ультиматумы и угрозы, поделился мнением с РИА Новости депутат... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:37:00+03:00

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2025-07-15T10:37:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допускает ошибку, решив сменить риторику по отношению к России на ультиматумы и угрозы, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. В понедельник Трамп заявил, что очень недоволен Россией и намерен ввести очень жесткие пошлины, если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине составит около 100%. Он выразил надежду, что до этого не дойдет. После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть. "Трамп допускает стратегическую ошибку, если решил сменить риторику по отношению к России на ультиматумы и угрозы. Россия самодостаточное суверенное государство, и с ней подобные методы и приемы не сработают", - сказал Шеремет. По его словам, попытка Трампа спасти киевский режим путем поставок ему новой партии оружия бесперспективна. "Попытка спасти, словно "Титаник", тонущий террористический киевский режим в бурлящем море коррупции и неонацистских амбиций, с помощью очередных поставок оружия, используемого для убийства мирных граждан, безответственна и бесперспективна", - добавил депутат. По словам Шеремета, решение Трампа не изменит расклад сил на существующем театре боевых действий и не вернет Америке былое величие, но оно может выставить президента США в дурном свете и пошатнуть его имидж миротворца.

https://ria.ru/20250715/klichko-2029175682.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, михаил шеремет, госдума рф