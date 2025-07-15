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ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2025
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11:12 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/rezhim-2029190227.html
ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией, пишут СМИ
ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2025
ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией, пишут СМИ
Дипломаты Евросоюза обсудят отмену безвизового режима с Грузией в знак несогласия с подавлением властями протестов, которые проходят в стране с ноября, сообщает РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:12:00+03:00
2025-07-15T11:12:00+03:00
в мире
грузия
великобритания
ираклий кобахидзе
кайя каллас
евросоюз
politico
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Дипломаты Евросоюза обсудят отмену безвизового режима с Грузией в знак несогласия с подавлением властями протестов, которые проходят в стране с ноября, сообщает издание Politico со ссылкой на двух неназванных дипломатов. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что "из-за значительного отката" в грузинской демократии уже подготовлен список лиц, против которых могут быть введены персональные санкции, также в качестве меры рассматривается приостановка безвизового режима. "Дипломаты Евросоюза... обсудят планы по отмене безвизового режима с Грузией в знак протеста против разгона правящей партией ("Грузинская мечта"- ред.) мирных митингов", - сообщает издание. По данным издания, протесты - одна из возможных мер ЕС для оказания давления на грузинские власти. Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций. На днях главы МИД Великобритании и 16 стран ЕС распространили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией в Грузии. В письме выражена обеспокоенность арестами оппозиционных политиков и подчеркнуто, что это противоречит европейским нормам и ценностям. Премьер Грузии назвал это совместное письмо печальным, а содержание документа - дезинформацией. Кобахидзе позднее выразил надежду, что отношения между страной и европейскими структурами будут улучшены.
https://ria.ru/20250715/evrosoyuz-2029129647.html
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в мире, грузия, великобритания, ираклий кобахидзе, кайя каллас, евросоюз, politico
В мире, Грузия, Великобритания, Ираклий Кобахидзе, Кайя Каллас, Евросоюз, Politico
ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией, пишут СМИ

Politico: ЕС может вернуть визовый режим с Грузией из-за мер против протестов

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Дипломаты Евросоюза обсудят отмену безвизового режима с Грузией в знак несогласия с подавлением властями протестов, которые проходят в стране с ноября, сообщает издание Politico со ссылкой на двух неназванных дипломатов.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что "из-за значительного отката" в грузинской демократии уже подготовлен список лиц, против которых могут быть введены персональные санкции, также в качестве меры рассматривается приостановка безвизового режима.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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"Дипломаты Евросоюза... обсудят планы по отмене безвизового режима с Грузией в знак протеста против разгона правящей партией ("Грузинская мечта"- ред.) мирных митингов", - сообщает издание.
По данным издания, протесты - одна из возможных мер ЕС для оказания давления на грузинские власти.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.
На днях главы МИД Великобритании и 16 стран ЕС распространили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией в Грузии. В письме выражена обеспокоенность арестами оппозиционных политиков и подчеркнуто, что это противоречит европейским нормам и ценностям. Премьер Грузии назвал это совместное письмо печальным, а содержание документа - дезинформацией. Кобахидзе позднее выразил надежду, что отношения между страной и европейскими структурами будут улучшены.
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