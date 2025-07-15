https://ria.ru/20250715/rets-2029221694.html

"Мой экспорт" предлагает аналитические услуги для выхода на мировой рынок

"Мой экспорт" предлагает аналитические услуги для выхода на мировой рынок - РИА Новости, 15.07.2025

"Мой экспорт" предлагает аналитические услуги для выхода на мировой рынок

Аналитические услуги остаются одними из самых популярных среди компаний, обращающихся в Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), в частности, востребованным РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:14:00+03:00

2025-07-15T13:14:00+03:00

2025-07-15T13:47:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аналитические услуги остаются одними из самых популярных среди компаний, обращающихся в Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), в частности, востребованным является товарно-страновой отчет со списком потенциальных покупателей - один из пяти самых популярных сервисов на платформе "Мой экспорт", к которому каждый месяц обращаются более 80 компаний, сообщает центр."Для компаний, только планирующих выход на экспорт, одним из первых и важнейших шагов является определение востребованных товаров и услуг на зарубежных рынках с учетом текущих трендов и потребностей международных покупателей. Именно здесь незаменимым инструментом становится товарно-страновой отчет. Он предоставляет сведения не только о динамике мирового экспорта и импорта по конкретному товару, но и раскрывает перспективные рыночные ниши, условия доступа на рынок, а также включает список потенциальных покупателей по выбранной стране", - говорится в сообщении.Помимо этого, среди востребованных аналитических сервисов РЭЦ, доступных на платформе "Мой экспорт", — обновленная версия сервиса "Барьеры и требования рынков", которая значительно упрощает поиск информации о нетарифных мерах регулирования и условиях доступа для российских компаний.В июне 2025 года на платформе "Мой экспорт" был запущен новый онлайн-сервис "Экспортные ниши". Этот интерактивный инструмент предоставляет компаниям детализированную информацию о перспективных нишах на зарубежных рынках, включая прогнозируемые объемы роста поставок в стоимостном и натуральном выражении. Каждая ниша содержит данные о ключевых товарах, основных игроках на рынке и их долях, что позволяет оценить общий потенциал роста экспорта несырьевой продукции промышленности и агропромышленного комплекса в краткосрочной перспективе.Кроме того, этот инструмент полезен и для организаций экосистемы поддержки экспорта, помогая им приоритизировать и планировать свои активности на основе потенциала развития поставок.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://ria.ru/20250714/eksporter-2029111672.html

https://ria.ru/20250714/pavilon-2029024467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), экономика