Рейтинг@Mail.ru
"Мой экспорт" предлагает аналитические услуги для выхода на мировой рынок - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 15.07.2025 (обновлено: 13:47 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/rets-2029221694.html
"Мой экспорт" предлагает аналитические услуги для выхода на мировой рынок
"Мой экспорт" предлагает аналитические услуги для выхода на мировой рынок - РИА Новости, 15.07.2025
"Мой экспорт" предлагает аналитические услуги для выхода на мировой рынок
Аналитические услуги остаются одними из самых популярных среди компаний, обращающихся в Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), в частности, востребованным РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:14:00+03:00
2025-07-15T13:47:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928796_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_129ab1f6150694bd2d8009f5668a2a01.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аналитические услуги остаются одними из самых популярных среди компаний, обращающихся в Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), в частности, востребованным является товарно-страновой отчет со списком потенциальных покупателей - один из пяти самых популярных сервисов на платформе "Мой экспорт", к которому каждый месяц обращаются более 80 компаний, сообщает центр."Для компаний, только планирующих выход на экспорт, одним из первых и важнейших шагов является определение востребованных товаров и услуг на зарубежных рынках с учетом текущих трендов и потребностей международных покупателей. Именно здесь незаменимым инструментом становится товарно-страновой отчет. Он предоставляет сведения не только о динамике мирового экспорта и импорта по конкретному товару, но и раскрывает перспективные рыночные ниши, условия доступа на рынок, а также включает список потенциальных покупателей по выбранной стране", - говорится в сообщении.Помимо этого, среди востребованных аналитических сервисов РЭЦ, доступных на платформе "Мой экспорт", — обновленная версия сервиса "Барьеры и требования рынков", которая значительно упрощает поиск информации о нетарифных мерах регулирования и условиях доступа для российских компаний.В июне 2025 года на платформе "Мой экспорт" был запущен новый онлайн-сервис "Экспортные ниши". Этот интерактивный инструмент предоставляет компаниям детализированную информацию о перспективных нишах на зарубежных рынках, включая прогнозируемые объемы роста поставок в стоимостном и натуральном выражении. Каждая ниша содержит данные о ключевых товарах, основных игроках на рынке и их долях, что позволяет оценить общий потенциал роста экспорта несырьевой продукции промышленности и агропромышленного комплекса в краткосрочной перспективе.Кроме того, этот инструмент полезен и для организаций экосистемы поддержки экспорта, помогая им приоритизировать и планировать свои активности на основе потенциала развития поставок.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
https://ria.ru/20250714/eksporter-2029111672.html
https://ria.ru/20250714/pavilon-2029024467.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928796_785:0:3516:2048_1920x0_80_0_0_575d04c667fd1b1661d550ffdb2068a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика
"Мой экспорт" предлагает аналитические услуги для выхода на мировой рынок

РЭЦ: "Мой экспорт" предлагает аналитические услуги для выхода на мировой рынок

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аналитические услуги остаются одними из самых популярных среди компаний, обращающихся в Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), в частности, востребованным является товарно-страновой отчет со списком потенциальных покупателей - один из пяти самых популярных сервисов на платформе "Мой экспорт", к которому каждый месяц обращаются более 80 компаний, сообщает центр.
"Для компаний, только планирующих выход на экспорт, одним из первых и важнейших шагов является определение востребованных товаров и услуг на зарубежных рынках с учетом текущих трендов и потребностей международных покупателей. Именно здесь незаменимым инструментом становится товарно-страновой отчет. Он предоставляет сведения не только о динамике мирового экспорта и импорта по конкретному товару, но и раскрывает перспективные рыночные ниши, условия доступа на рынок, а также включает список потенциальных покупателей по выбранной стране", - говорится в сообщении.
Статуэтки для награждения победителей премии Экспортер года - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Определены победители окружного этапа "Экспортер года" в ЮФО в 2025 году
Вчера, 20:36
Помимо этого, среди востребованных аналитических сервисов РЭЦ, доступных на платформе "Мой экспорт", — обновленная версия сервиса "Барьеры и требования рынков", которая значительно упрощает поиск информации о нетарифных мерах регулирования и условиях доступа для российских компаний.
В июне 2025 года на платформе "Мой экспорт" был запущен новый онлайн-сервис "Экспортные ниши". Этот интерактивный инструмент предоставляет компаниям детализированную информацию о перспективных нишах на зарубежных рынках, включая прогнозируемые объемы роста поставок в стоимостном и натуральном выражении. Каждая ниша содержит данные о ключевых товарах, основных игроках на рынке и их долях, что позволяет оценить общий потенциал роста экспорта несырьевой продукции промышленности и агропромышленного комплекса в краткосрочной перспективе.
Кроме того, этот инструмент полезен и для организаций экосистемы поддержки экспорта, помогая им приоритизировать и планировать свои активности на основе потенциала развития поставок.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
На "Моем экспорте" возможно оформить заявку на размещение в павильоны АПК
Вчера, 14:54
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала