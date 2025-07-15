https://ria.ru/20250715/rets-2029221694.html
"Мой экспорт" предлагает аналитические услуги для выхода на мировой рынок
"Мой экспорт" предлагает аналитические услуги для выхода на мировой рынок - РИА Новости, 15.07.2025
"Мой экспорт" предлагает аналитические услуги для выхода на мировой рынок
Аналитические услуги остаются одними из самых популярных среди компаний, обращающихся в Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), в частности, востребованным РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:14:00+03:00
2025-07-15T13:14:00+03:00
2025-07-15T13:47:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аналитические услуги остаются одними из самых популярных среди компаний, обращающихся в Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), в частности, востребованным является товарно-страновой отчет со списком потенциальных покупателей - один из пяти самых популярных сервисов на платформе "Мой экспорт", к которому каждый месяц обращаются более 80 компаний, сообщает центр."Для компаний, только планирующих выход на экспорт, одним из первых и важнейших шагов является определение востребованных товаров и услуг на зарубежных рынках с учетом текущих трендов и потребностей международных покупателей. Именно здесь незаменимым инструментом становится товарно-страновой отчет. Он предоставляет сведения не только о динамике мирового экспорта и импорта по конкретному товару, но и раскрывает перспективные рыночные ниши, условия доступа на рынок, а также включает список потенциальных покупателей по выбранной стране", - говорится в сообщении.Помимо этого, среди востребованных аналитических сервисов РЭЦ, доступных на платформе "Мой экспорт", — обновленная версия сервиса "Барьеры и требования рынков", которая значительно упрощает поиск информации о нетарифных мерах регулирования и условиях доступа для российских компаний.В июне 2025 года на платформе "Мой экспорт" был запущен новый онлайн-сервис "Экспортные ниши". Этот интерактивный инструмент предоставляет компаниям детализированную информацию о перспективных нишах на зарубежных рынках, включая прогнозируемые объемы роста поставок в стоимостном и натуральном выражении. Каждая ниша содержит данные о ключевых товарах, основных игроках на рынке и их долях, что позволяет оценить общий потенциал роста экспорта несырьевой продукции промышленности и агропромышленного комплекса в краткосрочной перспективе.Кроме того, этот инструмент полезен и для организаций экосистемы поддержки экспорта, помогая им приоритизировать и планировать свои активности на основе потенциала развития поставок.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
https://ria.ru/20250714/eksporter-2029111672.html
https://ria.ru/20250714/pavilon-2029024467.html
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российский экспортный центр (рэц), экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика
"Мой экспорт" предлагает аналитические услуги для выхода на мировой рынок
РЭЦ: "Мой экспорт" предлагает аналитические услуги для выхода на мировой рынок
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аналитические услуги остаются одними из самых популярных среди компаний, обращающихся в Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), в частности, востребованным является товарно-страновой отчет со списком потенциальных покупателей - один из пяти самых популярных сервисов на платформе "Мой экспорт", к которому каждый месяц обращаются более 80 компаний, сообщает центр.
"Для компаний, только планирующих выход на экспорт, одним из первых и важнейших шагов является определение востребованных товаров и услуг на зарубежных рынках с учетом текущих трендов и потребностей международных покупателей. Именно здесь незаменимым инструментом становится товарно-страновой отчет. Он предоставляет сведения не только о динамике мирового экспорта и импорта по конкретному товару, но и раскрывает перспективные рыночные ниши, условия доступа на рынок, а также включает список потенциальных покупателей по выбранной стране", - говорится в сообщении.
Помимо этого, среди востребованных аналитических сервисов РЭЦ, доступных на платформе "Мой экспорт", — обновленная версия сервиса "Барьеры и требования рынков", которая значительно упрощает поиск информации о нетарифных мерах регулирования и условиях доступа для российских компаний.
В июне 2025 года на платформе "Мой экспорт" был запущен новый онлайн-сервис "Экспортные ниши". Этот интерактивный инструмент предоставляет компаниям детализированную информацию о перспективных нишах на зарубежных рынках, включая прогнозируемые объемы роста поставок в стоимостном и натуральном выражении. Каждая ниша содержит данные о ключевых товарах, основных игроках на рынке и их долях, что позволяет оценить общий потенциал роста экспорта несырьевой продукции промышленности и агропромышленного комплекса в краткосрочной перспективе.
Кроме того, этот инструмент полезен и для организаций экосистемы поддержки экспорта, помогая им приоритизировать и планировать свои активности на основе потенциала развития поставок.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".