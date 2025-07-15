https://ria.ru/20250715/rassledovanie-2029138759.html

Экспертиза признала блогера Щепихина вменяемым

Экспертиза признала блогера Щепихина вменяемым - РИА Новости, 15.07.2025

Экспертиза признала блогера Щепихина вменяемым

Экспертиза признала блогера Арега Щепихина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вменяемым на момент записи роликов, после публикации РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T03:41:00+03:00

2025-07-15T03:41:00+03:00

2025-07-15T03:41:00+03:00

происшествия

россия

москва

арег щепихин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Экспертиза признала блогера Арега Щепихина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вменяемым на момент записи роликов, после публикации которых на него завели уголовное дело об экстремизме, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Андрей Безверхний. "В рамках дела проведены экспертизы: лингвистическая, психолого-психиатрическая. По ней Щепихин "признан вменяемым в момент совершения... деяния", - рассказал собеседник агентства. Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд позднее утвердил это решение. Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет.

https://ria.ru/20250714/lev-2029110195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, арег щепихин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)