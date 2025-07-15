https://ria.ru/20250715/rassledovanie-2029138759.html
Экспертиза признала блогера Щепихина вменяемым
Экспертиза признала блогера Щепихина вменяемым - РИА Новости, 15.07.2025
Экспертиза признала блогера Щепихина вменяемым
Экспертиза признала блогера Арега Щепихина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вменяемым на момент записи роликов, после публикации РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T03:41:00+03:00
2025-07-15T03:41:00+03:00
2025-07-15T03:41:00+03:00
происшествия
россия
москва
арег щепихин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Экспертиза признала блогера Арега Щепихина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вменяемым на момент записи роликов, после публикации которых на него завели уголовное дело об экстремизме, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Андрей Безверхний. "В рамках дела проведены экспертизы: лингвистическая, психолого-психиатрическая. По ней Щепихин "признан вменяемым в момент совершения... деяния", - рассказал собеседник агентства. Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд позднее утвердил это решение. Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, москва, арег щепихин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Арег Щепихин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Экспертиза признала блогера Щепихина вменяемым
Экспертиза признала Щепихина вменяемым на момент записи роликов об экстремизме