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"На пороге золотого века": ученые заявили о прорыве в лечении рака
"На пороге золотого века": ученые заявили о прорыве в лечении рака - РИА Новости, 15.07.2025
"На пороге золотого века": ученые заявили о прорыве в лечении рака
Через полвека выживаемость после лечения рака увеличится в четыре раза, заявил ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:18:00+03:00
2025-07-15T07:18:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Через полвека выживаемость после лечения рака увеличится в четыре раза, заявил ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис в беседе с изданием Telegraph."Рак легких станет “намного реже” благодаря вакцинам, которые показали свою эффективность в клинических испытаниях, а также тестам,позволяющим идентифицировать генетический профиль опухолей рака легких и молочной железы, что позволяет пациентам быстро получать индивидуальные планы лечения", — сказал он.Как считает доктор, методы лечения рака развиваются такими темпами, что диагноз больше не должен восприниматься как смертельный приговор. В последние годы достижения в области иммунотерапии, медикаментозного лечения и раннего выявления позволили значительно увеличить продолжительность жизни больных, сохраняя ее полноценность, заключил он.Как сообщил глава Минпромторга в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ в июне, сегодня российские компании активно осваивают технологии производства новых противоопухолевых лекарственных препаратов. Кроме того, отечественная продукция активно улучшает свои позиции на российском рынке препаратов для лечения рака.
https://ria.ru/20250515/rossija-2017113201.html
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великобритания, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Великобритания, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
"На пороге золотого века": ученые заявили о прорыве в лечении рака
Профессор Поуис: через полвека выживаемость после рака увеличится в четыре раза