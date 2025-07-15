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"На пороге золотого века": ученые заявили о прорыве в лечении рака - РИА Новости, 15.07.2025
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07:18 15.07.2025 (обновлено: 07:51 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/rak-2029151019.html
"На пороге золотого века": ученые заявили о прорыве в лечении рака
"На пороге золотого века": ученые заявили о прорыве в лечении рака - РИА Новости, 15.07.2025
"На пороге золотого века": ученые заявили о прорыве в лечении рака
Через полвека выживаемость после лечения рака увеличится в четыре раза, заявил ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:18:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Через полвека выживаемость после лечения рака увеличится в четыре раза, заявил ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис в беседе с изданием Telegraph."Рак легких станет “намного реже” благодаря вакцинам, которые показали свою эффективность в клинических испытаниях, а также тестам,позволяющим идентифицировать генетический профиль опухолей рака легких и молочной железы, что позволяет пациентам быстро получать индивидуальные планы лечения", — сказал он.Как считает доктор, методы лечения рака развиваются такими темпами, что диагноз больше не должен восприниматься как смертельный приговор. В последние годы достижения в области иммунотерапии, медикаментозного лечения и раннего выявления позволили значительно увеличить продолжительность жизни больных, сохраняя ее полноценность, заключил он.Как сообщил глава Минпромторга в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ в июне, сегодня российские компании активно осваивают технологии производства новых противоопухолевых лекарственных препаратов. Кроме того, отечественная продукция активно улучшает свои позиции на российском рынке препаратов для лечения рака.
https://ria.ru/20250515/rossija-2017113201.html
https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023785528.html
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великобритания, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Великобритания, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
"На пороге золотого века": ученые заявили о прорыве в лечении рака

Профессор Поуис: через полвека выживаемость после рака увеличится в четыре раза

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Через полвека выживаемость после лечения рака увеличится в четыре раза, заявил ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис в беседе с изданием Telegraph.
"Рак легких станет “намного реже” благодаря вакцинам, которые показали свою эффективность в клинических испытаниях, а также тестам,позволяющим идентифицировать генетический профиль опухолей рака легких и молочной железы, что позволяет пациентам быстро получать индивидуальные планы лечения", — сказал он.
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Как считает доктор, методы лечения рака развиваются такими темпами, что диагноз больше не должен восприниматься как смертельный приговор. В последние годы достижения в области иммунотерапии, медикаментозного лечения и раннего выявления позволили значительно увеличить продолжительность жизни больных, сохраняя ее полноценность, заключил он.
Как сообщил глава Минпромторга в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ в июне, сегодня российские компании активно осваивают технологии производства новых противоопухолевых лекарственных препаратов. Кроме того, отечественная продукция активно улучшает свои позиции на российском рынке препаратов для лечения рака.
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ВеликобританияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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