https://ria.ru/20250715/rak-2029151019.html

"На пороге золотого века": ученые заявили о прорыве в лечении рака

"На пороге золотого века": ученые заявили о прорыве в лечении рака - РИА Новости, 15.07.2025

"На пороге золотого века": ученые заявили о прорыве в лечении рака

Через полвека выживаемость после лечения рака увеличится в четыре раза, заявил ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T07:18:00+03:00

2025-07-15T07:18:00+03:00

2025-07-15T07:51:00+03:00

великобритания

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239715_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_d8c760477d4e1ca7eb6cf9f5bf39066d.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Через полвека выживаемость после лечения рака увеличится в четыре раза, заявил ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис в беседе с изданием Telegraph."Рак легких станет “намного реже” благодаря вакцинам, которые показали свою эффективность в клинических испытаниях, а также тестам,позволяющим идентифицировать генетический профиль опухолей рака легких и молочной железы, что позволяет пациентам быстро получать индивидуальные планы лечения", — сказал он.Как считает доктор, методы лечения рака развиваются такими темпами, что диагноз больше не должен восприниматься как смертельный приговор. В последние годы достижения в области иммунотерапии, медикаментозного лечения и раннего выявления позволили значительно увеличить продолжительность жизни больных, сохраняя ее полноценность, заключил он.Как сообщил глава Минпромторга в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ в июне, сегодня российские компании активно осваивают технологии производства новых противоопухолевых лекарственных препаратов. Кроме того, отечественная продукция активно улучшает свои позиции на российском рынке препаратов для лечения рака.

https://ria.ru/20250515/rossija-2017113201.html

https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023785528.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)