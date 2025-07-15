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В Раде допустили, что уехавшие за границу украинцы не вернутся - РИА Новости, 15.07.2025
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21:20 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/rada-2029333707.html
В Раде допустили, что уехавшие за границу украинцы не вернутся
В Раде допустили, что уехавшие за границу украинцы не вернутся - РИА Новости, 15.07.2025
В Раде допустили, что уехавшие за границу украинцы не вернутся
Депутат Верховной рады Руслан Горбенко считает, что более 60% выехавших за границу украинцев обратно на Украину, скорее всего, не вернутся. РИА Новости, 15.07.2025
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко считает, что более 60% выехавших за границу украинцев обратно на Украину, скорее всего, не вернутся. "Последние три года вопросами людей, которые выехали за границу, никто не занимался… Более чем 60% украинцев, скорее всего, уже не вернутся", - сказал Горбенко в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. Газета Telegraph в июне писала, что все больше талантливых молодых людей покидают Украину и поступают в европейские университеты, тем самым вызывая опасения по поводу восстановления страны после завершения конфликта. Директор украинского Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова ранее выступила с мнением, что Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
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в мире, украина, элла либанова, верховная рада украины
В мире, Украина, Элла Либанова, Верховная Рада Украины
В Раде допустили, что уехавшие за границу украинцы не вернутся

Горбенко: более 60% выехавших за границу украинцев, скорее всего, не вернутся

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко считает, что более 60% выехавших за границу украинцев обратно на Украину, скорее всего, не вернутся.
"Последние три года вопросами людей, которые выехали за границу, никто не занимался… Более чем 60% украинцев, скорее всего, уже не вернутся", - сказал Горбенко в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
Газета Telegraph в июне писала, что все больше талантливых молодых людей покидают Украину и поступают в европейские университеты, тем самым вызывая опасения по поводу восстановления страны после завершения конфликта.
Директор украинского Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова ранее выступила с мнением, что Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
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11 июля, 21:00
 
В миреУкраинаЭлла ЛибановаВерховная Рада Украины
 
 
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